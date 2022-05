D’espionatges i de persecucions

El culpable diu: com que a mi m’han fet el mateix que a tu, hem de cercar qui ha estat. Resulta que tu saps ben cert que el culpable ha estat el que nega ser-ho. Així no es podrà saber què punyetes cercaven quan espiaven independentistes. Es veu que devien confiar que els independentistes en sabessin més del que realment en saben. Els que es diuen independentistes poden anar pel món ben sols i no seran capaços de fer res. De què tenen por els espanyols? Els catalans ens hem ben acostumat a donar suport a les comunitats espanyoles que pateixen misèria i necessitats. Tot això de l’espionatge i del Pegasus és una gran parafernàlia que deu convenir a algú que se’n parli. Mentre es parli d’això no es parlarà d’altres coses. Per exemple, no es parlarà de les condicions que s’han de considerar perquè els catalans puguem exercir la democràcia, és a dir, perquè puguem decidir què volem ser i qui volem ser. Mentre els que han fugit de Catalunya com Rivera o Arrimadas diuen que aquí no es pot viure i que són perseguits per ser espanyols en terra estranya, tots els espanyols de bona fe que visiten Catalunya se’n van meravellats i sorpresos quan veuen la bona convivència i servitud que obtenen durant la seva visita i estada.

Un d’aquests espanyols no democràtics és el president d’Aragó que ha manifestat el següent: “Mientra yo sea presidente de Gobierno de Aragón. Y creo que ninguno de mis sucesores enmendará esa condición, en Aragón habrá una sola lengua oficial que es el castellano, que es el español”. Ho tenen ben clar. Que la llengua espanyola és l’espanyol. Qui defensa el castellà?

Però de llepaculs n’hi ha per tot i a Catalunya també, fins i tot, la seva emissora radiofònica emblemàtica, Catalunya Ràdio, doncs a aquesta emissora també es fa propaganda dels anticatalanistes radicals com Loquillo, qui hi ha pogut anar a presentar el seu darrer disc, després d’una trajectòria de 40 anys de música i de ser contrari a qualsevol acte reivindicatiu de la sobirania catalana.

La periodista esportiva Cristina Cubero, amiga de l’independentista i d’ERC Rufian li diu al seu amic: “Independència? Mai no havia viscut pitjor que ara”. I a més li amolla en espanyol: “Siento vergüenza, rabia, impotencia. Soy catalana y española, el 155 sin excusas, sin miedos y con todas las consecuencias. ¡Ya!”. Vol que Espanya apliqui a Catalunya el 155 immediatament, que vol dir privar-la dels pocs drets que li queden després de la minsa democràcia de què podem disposar.

En un dels darrers films de Nicolàs Cage on en l’original anglès apareixien referències al Principat i a Mallorca, s’han volgut fer desaparèixer a la versió espanyola i substituir-los per referències a Mèxic, encara que s’ha descobert a temps i sembla que s’haurà pogut solucionar la cosa. Clar, com que al film apareix el president de Catalunya i no volien que ningú es pensàs que Catalunya existia com a país, l’havien substituït pel president de Mèxic. Ja es va fer amb el “Tirant lo Blanc”, quan es va traduir a l’espanyol i volien que no fos una obra catalana i volien que existís només “Tirante el blanco”. Sort que es varen trobar obres anteriors en català. Que si no l’haurien fet desaparèixer, volien que fos un altre Quixot espanyol.

Com en totes parts també hi ha molts catalans que estan atents a veure i a denunciar fets que no s’haurien de dur a terme si realment no estiguessin controlats per espanyols o catalans espanyolitzats, que també abunden. Per exemple hem pogut llegir al Twitter el següent twit: “Que al programa @cuines TV3 facin servir productes del Mercadona té pebrots però que a sobre utilitzin també un oli d’oliva de Jaén, amb els olis tan extraordinaris que tenim a Catalunya, és per aixecar-se del sofà i fotre foc a la tele”. Ja vaig dir que tendria en consideració moltes de les aportacions que trobàs d’altre personal referida al tema que ens ocupa de la persecució contra Catalunya, perquè es pogués comprovar que les meves intervencions eren molt moderades si consideran el pensament de molta altra gent del país.