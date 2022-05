Congelar el sistema de finançament

Fa anys que molts sectors i persones venim demanant un canvi en el model de finançament de les comunitats autònomes que acabi amb la injustícia que pateixen els ciutadans de les Illes Balears. Una injustícia que queda més que demostrada en el fet que no sigui el més ric qui més paga sino que siguin les Balears que som els setens en renda per càpita els que més pagam. Una injustícia que es palesa amb la no vinculació de l'esforç fiscal i el resultat del repartiment dels recursos, que no respecta el principi d'ordinalitat i que fa que qui més pressió fiscal té, les Balears, acabi essent dels que manco doblers disponibles té.

Així, refomar el sistema i minvar la injustícia és un objectiu irrenunciable i urgent. Malauradament les notícies que arriben de l'estat van més en la idea de la perpetuació de la injustícia que en el seu capgirament. Notícies com una possible harmonització fiscal amb l'excussa de la posició peculiar i privilegiada de Madrid per l'efecte capitalitat. Notícies com l'estudi de població ajustada remès pel ministeri d'hisenda a les comunitats autònomes fa un parell malloquí de mesos i que baixava el pes del factor corrector de la insularitat. I fa escassos dies, notícies com un possible acord PSOE/PP per congelar el procés de reforma.

I el que resulta frustrant és que l'allargament de la injustícia passi desapercebuda i no existeixi una reacció contundent de l'opinió pública balear. El sistema fa més de set anys que està caducat i el maltracte continua. Les Balears no es poden resignar, ni es poden instal·lar en el tanmateix.

Per això hem de demanar transparència i claretat perquè tot això del sistema de finançament viu dins una foscor volguda i cercada per l'estat perquè a través d'aquesta via amaga i dissimula la injustícia. Quan els dos grans partits estatals pacten sense massa publicitat la congelació ho fan perquè ja els hi va bé la situació actual que per a les Balears és negativa.

És una tasca de tots aquells que volem més quotes d'autogovern i més possibilitats de decisió per a les Illes Balears que no aflueixem. Hem de ser perseverant perquè els grans partits estatals juguen a sortir per la tangent i escapar fum a fi i efecte de no entrar a fons en un debat que els interessa més aviat poc per molt que aquí les seves respectives sucursals facin alguna declaració favorable per cobrir l'expedient i quedar bé.

Ens han pres sistemàticament el pèl. En som plenament conscients. I que Balears hagi passat de ser la primera comunitat en renda per càpita a ocupar la posició número set alguna cosa té a veure amb tot això que estam xerrant. No ens conformam, no ens hem de conformar, i les maniobres de distracció no les podem acceptar ni ens hem de posar de perfil.

Josep Melià Ques

Diputat del Pi-Proposta per les Illes Balears