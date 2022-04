Èxit del Correllengua 2022

El Correlengua 2022, organitzat per Joves de Mallorca per la Llengua, ha estat un gran èxit. Milers de persones hi han participat, l'organització ha funcionat perfectament, no hi ha hagut incidents destacables i, una vegada més s'ha mostrat la capacitat organitzativa i de convocatòria de la Xarla territorial per la Llengua, la Cultura i el País.

La mobilització juvenil ha aconseguit, a més a més, fer arribar el seu missatge positiu i de compromís amb la nostra llengua a tots els racons de Mallorca.

El Correllengua també ha aconseguit una important implicació de les institucions, a les quals cal exigir més feina en favor de la nostra llengua.

I encara cal destacar una fita més. Joves de Mallorca per la Llengua ha demostrat que torna a comptar amb un equip humà ben preparat per afrontar reptes organitzatius importants.

Enhorabona, idò, a Joves de Mallorca per la Llengua, enhorabona

a totes les comissions locals organitzadores i a tota la gent que ha fet possible aquest retorn del Correllengua nou anys després de l'anterior edició.

I també, i de manera molt especial, enhorabona a l'equip de joves que amb el seu esforç i compromís han fet possible aquesta nova fita històrica. Enhorabona a Pau Emili, Margalida, Carla, Tomeu, Laia, Maria, Bel, Sebastià, Miquel Àngel, Francesco, Diego, Tomeu, Marta, Pere, Neus, Pep i Biel.