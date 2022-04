Ni república ni monarquia sinó determinació catalana

El virus Covid es troba entre nosaltres, però la vida continua. El virus ha fet la seva feina i nosaltres, els que l’hem pogut esquivar, hem fet la nostra, que precisament era això, no topar-nos-hi. N’hi ha que ho hem aconseguit, però el partit continua. No ho hem d’oblidar. El virus es troba a qualsevol part disposat a enxampar-nos. Nosaltres hem d’evitar que ho aconsegueixi. Però ho hem d’aconseguir sense fer cap negoci, sense enriquir-nos a costa dels possibles infectats, com es va fer a Madrid, tant a l’ajuntament com a la comunitat. Heu vist aquests polítics com menteixen? Pareix que han fet cursets per aprendre a mentir sense immutar-se. D’això fa els cursets la FAES? Sembla que sí, perquè menteixen divinament. Fan creure a molts que diuen la veritat i ells i elles ho saben. I continuaran mentint, perquè volen continuar comandant i fer anar els beneficis cap allà on volen. Uns dels objectes de negoci varen ser els tapaboques. Ara ja vos podeu alliberar-vos-en allà on vos véngui de gust. Però alerta, ara teniu la responsabilitat vosaltres. No podreu culpar els altres. Usau el tapaboques allà on sigui, encara que no l’usi ningú més. A mi no m’ha quedat clar quina ha estat la corrupció provocada per la FEF, i tampoc no sé la milionada que s’ha embutxacat el futbolista Piqué fent negocis amb l’excusa de la selecció espanyola, però es veu que n’hi ha molts que el creuen culpable, perquè el xiulen contínuament. Només pel fet de ser català, ja es deu merèixer la xiulada deuen pensar molts. Els innocents continuen morint a Ucraïna. Qualcú veu remei per a aquest món en què ens ha correspost viure? Mentre continuam tenint herois que se sacrifiquen pels altres, com en Jaume Sastre, al qual ens adherim. Ànim Jaume!

Ara que la monarquia rep tantes crítiques per mor de l’emèrit, seria bo tenir en compte que no passa res si Espanya continua essent una monarquia. El que ens ha de preocupar és aconseguir la república catalana, quan no hi hagi cap altre motiu, que sigui perquè tenim memòria i recordam que la república espanyola va bombardejar i derogar la Generalitat el 1934. Ni dretes ni esquerres, ni monarquia ni república. Si són espanyoles són contràries.

El que he dit per a la consideració de la forma de govern, també serveix per als partits. Els partits que es diuen d’esquerres, com li passa al PSOE o al PSIB, tampoc no tenen cap problema per no defensar la nostra identitat catalana, al contrari, la volen oblidar. Per això no es reuneix la taula de diàleg entre el Govern d’Aragonès i el de Sánchez, que ho havia d’haver fet a principi d’any. El portaveu socialista al Congrés espanyol Héctor Gómez ha manifestat que la taula de diàleg serveix per a rebaixar la tensió amb l’independentisme, que és el mateix que dir que és útil si els independentistes no molesten. També ha dit que el temps de la confrontació i de no dialogar entre el govern d‘Espanya i el català ja s’havia acabat. Aquests sociates ho tenen clar, s’ha de fer el dormit quan haurien d’estar ben desperts. El problema és que hi ha massa catalans que no ho volen veure.

Tenim molts d’exemples que ens poden servir com a mirall, per veure com reaccionen i comprovar com reaccionam i avaluar si ho feim mitjanament bé o continuam fent-ho malament. Sabem tots de la manca de llibertat de premsa que hi ha a Rússia i de la mala informació que reben els russos sobre la guerra de Putin contra Ucraïna. Què han fet per tant els lituans per resoldre la desinformació de part de la població russa? Doncs els crims de guerra que surten reflectits en imatges es troben a les estacions de tren lituanes per on circulen molts russos. És com si noltros rebéssim el personal de l’Imserso explicant-los com ens tracta Espanya i qui som nosaltres. En canvi, el que feim és fer-los creure que tenim la mateixa identitat, coses del sentiment d’inferioritat. Els russos que viatgen a Kaliningrado i que forçosament han de passar per Lituània, si guaiten per la finestra durant el temps que el tren s’atura a les estacions poden comprovar les imatges de destrucció que ha ocasionat Rússia a Ucraïna. Molts russos se senten avergonyits i després ho poden explicar a altres compatriotes quan tornen al seu país.

Segons M. Palau, a el Punt Avui, els grans museus de Madrid reben quasi 30 vegades més finançament corrent de l’Estat que els seus homòlegs de Barcelona. El Prado, El Reina Sofia i el Thyssen percebran enguany més de 116,5 milions d’euros de l’administració central, mentre que el MNAC, el Macba i les fundacions Miró i Tàpies no sumaran entre tots quatre milions. Aquesta quantitat suposa l’increment que ha concedit el Ministeri de Cultura al Reina Sofia. Al Prado li han concedit un augment de deu milions i al Thyssen, onze. L’Estat acumula quasi 10 milions de deute amb el museu de capçalera de l’art català.

A la Fundació Miró fa molt de temps que un representant del govern espanyol ocupa un seient del patronat: des del 2001. Aquell any ja llunyà l’import ministerial que va rebre va ser de 510.000 euros. Del 2002 al 2005, ni un cèntim. Els últims temps, el museu ha experimentat un daltabaix econòmic gravíssim, i així i tot només han arribat engrunes de la Meseta. Del 2016 al 2020, mai més de 100.000 euros. El 2021 va canviar la tendència: 1,5 milions, sumant l’ajut ordinari i el de la capitalitat. El Maccba i la Fundació Tàpies només reben engrunes. I el museu Picasso que guarda les obres de joventut del pintor no rep cap cèntim dels pressupostos generals de l’Estat. Només arriben uns quants calers del Ministeri de Cultura quan s’activa el fons de capitalitat. Com sempre l’estimació espanyola per totes les coses catalanes brolla per tots els porus per la seva manca. Feliç diada de Sant Jordi! Escolliu i llegiu un bon llibre!