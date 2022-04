Sus al Correllengua!

El Correllengua va sorgir a Mallorca, l'any 1995, com una iniciativa de Joves de Mallorca per la Llengua. Des del primer moment va tenir una gran acollida, s'escampà arreu dels territoris de llengua catalana i, edició rere edició, es va anar fent gran.

A Mallorca el darrer Correllengua abans del que avui comença, es va fer el 2013, això vol dir que han passat massa anys sense aquesta activitats festiva i reivindicativa.

Aquest cap de setmana un Correllengua actualitzat, adaptat als temps actuals, torna a recórrer la geografia mallorquina i fa arribar el seu missatge positiu i de compromís amb la nostra llengua a tots els racons de Mallorca.

Els relleus, l'esforç col·lectiu per fer avançar la nostra llengua i la cura de tothom perquè no s'apagui la flama són símbols i missatges potents per una societat que té molts reptes per endavant per assolir una convivència plena i una cohesió social basada en la interculturalitat i en el respecte cap a totes les llengües que parlam les persones que la conformam.

Pas a pas, corrent o caminant, en bicicleta o a cavall, participem en el Correllengua, facem avançar la flama del nostre compromís i sumem el nostre petit esforç al de molts altres i així, entre tots, guanyem el futur.