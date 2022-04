Un any sense promoció turística pública

Agradi o no agradi, vivim en una època en la qual, per a la implantació d'innovacions socials a favor de les grans majories socials, s'ha imposat la conveniència –si més no, la bondat- de fer "experiments", "plans pilot", o com ho vulgueu dir. No succeeix el mateix quan les innovacions socials convenen a les elits. Però, com això són figues d'un altre paner, ja en xerrarem en una altra ocasió.

No sóc un entusiàstic de l'experimentació o del monitoratge de plans pilot en assumptes com, a tall d'exemple, la Renda Bàsica Universal i Incondicional (RBUI), o la jornada laboral de quatre dies a la setmana. No és que en sigui contrari, però em sembla que tots –uns més i uns altres manco- tenen limitacions (temporals, tècniques, de disseny, d'abast, etc.) que poden esbiaixar els resultats. No obstant això, si els objectius estan ben determinats, els resultats poden ser útil per fer "pedagogia", i esvair prejudicis.

En qualsevol cas, el meu minso entusiasme en aquests experiments i/o plans pilot rau en el mateix fet que s'hagin de testar. Els drets socials històricament s'han implementat sense tantes precaucions. Ho explica molt bé Julen Bollain en el seu llibre "Renta Básica: Una herramienta de futuro" tot formulant les següents preguntes: "Us imagineu que a l'Alemanya Bismarckiana a algú se li ocorregués fer un projecte pilot sobre "seguretat social" per als i les treballadores? O, sent una mica més polèmic (i totalment conscient de les distàncies existents), us imagineu si Abraham Lincoln, en comptes de promulgar la Proclamació d'Emancipació o la Tretzena Esmena a la Constitució dels Estats Units d'Amèrica, hagués proposat un projecte pilot per estudiar la prohibició de l'esclavitud?

Ara bé, aquesta tendència entusiàstica pels plans pilot ens podria servir per fer una cosa ben necessària a les Illes Balears: Experimentar què passaria si durant un any totes les administracions públiques gastessin zero euros en promoció turística. La meva hipòtesi és que, per aquesta circumstància, no hi hauria modificació significativa dels fluxos turístics. Ara, passada la campanya de Pasqua, seria l'hora de posar en marxa aquesta iniciativa per poder passar comptes per Pasqua del 2023.

És una proposta utòpica per subversiva? Segurament sí que ho és, car demostraria una veritat incomoda: Les enormes despeses públiques en promoció turística són prescindibles. I necessàries per a altres finalitats!