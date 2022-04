Ni Vox ni Ucraïna ni empresonaments. Viu la teva catalanitat!

En un estat de tradició cristiana ens trobam en la setmana santa, tant els creients com els no creients. Malament si plou i no pot sortir la processó i malament si surt i se celebra una crucifixió. Els monuments escultòrics que treuen a passejar són aclamats per un públic extasiat que no pot aturar el llagrimeig i a cada representació escultòrica del crucificat o de la seva mare se li atribueixen totes les coses que els ha anat bé durant l’any. Si les coses han anat malament era perquè hi havien d’anar. És aquest el món de misèries en què vivim. Jesús i la seva mare sempre resulten triomfants. Els rics lloguen balcons en el trajecte per on han de passar, per poder contemplar l’obra de teatre com si estiguessin en una llotja del millor teatre, el teatre del món. Allà els enfocaran les càmeres televisives de les cadenes que només saben parlar de les curolles dels personatges que una vegada i una altra es posen a tir per veure si trobaran algun mitjà que els satisfaci econòmicament. A la gent els agrada veure els canvis que obtenen els diferents coneguts personatges després que es vagin modificant el cos per millorar-ne la percepció estètica. Això només ho poden agrair als que els han ben pagat. Anau alerta amb els vots perquè necessitareu concedir comissions milionàries per obtenir material adulterat. Hi ha un partit que sempre carrega a la seva saca molts de vots que és especialista en corrupteles i prevaricació. Si el voleu veure actuar, votau-lo!

Diuen que la història ensenya a no repetir les errades que es cometeren en el passat. Ara que l’emèrit viu hores baixes, pot ser hi ha persones que tenen idealitzada la república, encara que sigui l’espanyola. Això vol dir que no recordam què va passar a la segona república, que varen aconseguir empresonar més polítics catalans que no han aconseguit els actuals monàrquics espanyols. Si observam la història actual, podem fer el que es diu que no s’ha de fer o que les comparacions són odioses, però a mi com a mínim la guerra d’Ucraïna em fa pensar en una d’aquestes comparacions, és a dir, en una proporció, com si fos una regla de tres directa. I aquesta és que Crimea és a Ucraïna com Catalunya és a Espanya. Fetes totes les esmenes que creguem oportunes, alguna cosa tenen de semblança. El que no té gaire esmenes possibles és la consideració afectiva de molts espanyols contra els catalans. Aquesta és la darrera que he conegut i que vos explic en el proper paràgraf.

Un aficionat del Barça denuncia la policia espanyola perquè a ell i a un grup d’amics la policia espanyola no els va deixar entrar a l’estadi Ciutat de València per veure el partit contra el Llevant. L’aficionat, Àlex Matabosch i altres quatre varen ser sancionats amb una multa de 3.000 euros i la prohibició d’entrar al camp, en ser acusats d’haver tirat una coça a una furgoneta de la policia. Segons conta Àlex, el que va passar va ser que un un jove menor d’edat va ferir amb un cop la furgoneta amb la seva bufanda, devia fer-li donar voltes i va ferir la furgo, i acte seguit varen arribar les multes, la prohibició i un tactament menyspreable. Per exemple els deien: “Culés y catalanes, no podéis ser más paletos”. També els demanaven si pertanyien al bloc independentista. Segurament eren salvadors de la pàtria espanyola. N’hi ha massa que han adoptat aquesta decisió.

Mira fins on arriba l’odi d’aquests malfactors, que l’escriptor espanyol Juancho Armas Marcelo ha explicat als mitjans que quan l’Imperi Romà va destinar el governador de Tarraco Ponç Pilat a Judea es va endur de Catalunya la seva guàrdia pretoriana, és a dir, guàrdia pretoriana que tots eren catalans. D’aquí vol que es deduexi qui o quins varen ser els que varen matar Jesucrist.

Realment el que vol es que es digui que a Jesucrist el varen matar els catalans. Quina poca vergonya!

Idò venga més futbol i catalanofòbia. A l’estadi de l’Atlètic de Madrid. En un moment determinat es va sentir el crit unànime de “Pep Guardiola hijo de puta!” Aquests aficionats són els que varen obligar a la UEFA que fes tancar una grada del camp perquè havien fet salutacions nazis. I eren defensats per tertulians de televisions espanyoles que només pensaven en els hooligans anglesos, i que defensaven els nazis espanyols, i deien que com a mínim no havien de ser castigats.

El partit corrupte per excel·lència facilitarà que Vox pugi al vagó de comandament de Castella-Lleó, i que vulguin fer transigir molta gent que té ideologia d’esquerres amb l’amenaça que ve Vox. Que ningú no tengui por. Sols s’estavellaran. No necessitaran que els empenguem!