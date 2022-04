Suport a AINA

AINA és un projecte basat en tecnologies de dades i Intel·ligència Artificial per fer possible que les màquines entenguin i parlin el català amb l’objectiu que la nostra llengua guanyi pes i presència en l'àmbit digital

En aquest sentit, el projecte AINA treballa per construir els corpus i els models de llengua del català per facilitar que les empreses tecnològiques puguin desenvolupar les seves solucions o serveis específics en llengua catalana com ara traductors, assistents personals, sintetitzadors de veu, classificadors de textos, etc.

És molt positiu que el Govern de la Generalitat de Catalunya, impulsor del projecte i el Govern, col·laborin en aquest gran projecte.

AINA necessitarà, també, la implicació i col·laboració de la societat civil. En aquest sentit, els impulsors poden comptar amb tot el suport de l'Associació Ona Mediterrània (entitat editora de dBalears) que ofereix la donació de l’arxiu de continguts de veu d'Ona Mediterrània, de manera que aquests puguin ser utilitzats per a l’entrenament de les xarxes neuronals del sistema d’Intel·ligència Artificial del projecte AINA.