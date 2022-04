Començam la setmana de vacances escolars, tornen els turistes pels carrers de Ciutat, per les carreteres, per les places dels nostres pobles. Una setmana de relaxament per a moltes famílies que sortiran de la rutina, conviuran amb els infants, es retrobaran amb amistats. Panades, crespells, rubiols, dinar de Pasqua. Processons, també! Després de dos anys de la pandèmia, altra vegada caperutxes, confits, capellans i oficis a les esglésies.

No tenim una setmana que puguem celebrar la pau a Ucraïna, des del 24 de febrer continuen els atacs, el dolor, la por, la mort, pels carrers i viles d’aquest país europeu. Guerra absurda que no acaba, que ja s’hauria d’acabar, volem que hi hagi més i més esforços en les converses de pau, volem que s’acabi l’horror i puguin retornar a ca seva les famílies, els infants, que són acollits aquí.

S’han fet esforços importants per part de les institucions públiques, Govern, Consell, Ajuntaments, per destinar doblers a ajuts cap aquestes persones. Els hem de valorar com cal, no ha de passar com si res, sabem que és una obligació si són conseqüents, però malauradament coneixem altres responsables polítics que no ho fan, i per si no hi pensau, recordau la investigació de fiscalia anticorrupció madrilenya, que vol saber l’enriquiment inaudit d’empresaris en el ple de la pandèmia, per la compra de mascaretes urgents.

No oblidem altres conflictes, Ucraïna és a Europa, aquí devora és cert, però també prop nostre tenim l’altra riba del Mediterrani, amb pobles empobrits, abandonats, sense la necessària pau per refer els seus Estats. I no oblidem, una vegada més, el poble sahrauí, altra vegada abandonat per l’acord amb el rei del Marroc que els nega el dret a decidir.

Comencem les vacances tenint present tanta tristesa, tanta por, tantes morts injustes. Siguem conscients de la realitat que ens ha tocat viure, l’hem de conèixer per poder transformar-la, perquè volem viure en un món just, solidari, igual.

I no és un camí fàcil. Ho sabem. No us cregueu aquells que amb frases simples donen la solució a tots els problemes: què paguen ellos! Cridaven a les manifestacions de l’extrema dreta. Que paguin què? No us cregueu aquells que insisteixen en la necessitat d’abaixar els impostos, com el Sr. Nuñez Feijóo.

Si es rebaixen els impostos, qui pagarà la sanitat pública? I l’educació? I els serveis socials tan necessaris en temps de crisi? No us cregueu les lloances a l’individualisme que aconsegueix fer-se ric tot solet, com el somni americà. No faceu cas d’aquells que només lloen la iniciativa privada, sense un Estat fort amb bons serveis cap a la ciutadania no avança aquesta. Si no, demanau-ho als nord-americans sense sanitat pública, menjats pels deutes a les asseguradores, sense poder estudiar si no hi ha préstecs que es tornen durant anys posteriors. Cercau els índexs de pobresa que té el gran país dels EUA que pretén donar lliçons a la resta del món. És el capitalisme, així de clar.

Reconeguem els esforços que fan els gestors dels doblers públics amb honestedat, sense corrupció. Reivindiquem el treball col·lectiu de tantes associacions, entitats, cooperatives, que creuen en la unió que fa la força de canviar la vida de la gent.

En aquests dies que veiem resolucions judicials manifestament recurribles, opinables, i perquè no dir-ho? Injustes, com les que inhabilita per nou anys n’Aurora Jhardi Massanet, o imputa na Neus Truyol Caimari, en aquests temps que els jutges dicten resolucions polítiques i es queixen de rebre crítiques, en aquests dies, més que mai, hem de reivindicar la bona feina de dones com aquestes dues companyes i amigues que en l’exercici del seu càrrec han treballat i treballen per millorar la vida de les persones.

Reivindiquem la bona feina de les dones d’esquerres, feministes, que amb honestedat i coratge fan i feren, la seva feina de representants polítiques, valorem la dedicació a la tasca política sense afany d’enriquiment personal, amb l’objectiu de transformar aquesta societat.

Donem el nostre suport a n’Aurora i na Neus, perquè necessiten tot el nostre coratge i empenta, perquè així se sentiran acompanyades i sabran que les reconeixem amb tot el seu esforç i la seva dedicació.

En aquesta setmana de vacances volem transmetre tota la valentia, el coratge, la força que les farà continuar endavant amb nosaltres.