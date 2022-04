La genuflexió de Pedro Sánchez al dictador marroquí

Dijous d'aquesta setmana el president del Gobierno de España se'n va anar a Rabat. Quedà així formalitzada presencialment la traïció presidencial al poble sahrauí continguda a la carta de Pedro Sánchez remesa a Mohamed VI en la que, amb data de 14 de març de 2022, li comunicava al rei alauita, abans de fer-ho a l'opinió publica i als membres del seu govern, que l'autodeterminació i independència del Sàhara Occidental no és la base més seriosa, creïble i realista per a concloure el procés inconclús de descolonització de l'antiga colònia espanyola. Pedro Sánchez li va escriure a Mohamed VI que "España considera la propuesta marroquí de autonomía presentada en el 2007 como la base más seria, creíble y realista para la resolución de este diferendo". És a dir: ¡A sus órdenes, majestad!

Quan Pedro Sánchez se'n va anar a Rabat encara era calent l'informe del prestigiós think tank paneuropeu Consell Europeu de Relacions Exteriors (ECFR, per les sigles en angles), en el qual es fa una demolidora anàlisi respecte a aquest suport d'Espanya al pla d'autonomia marroquina per al Sàhara Occidental. El títol de l'informe ho diu tot: "Concessions Interminables; Espanya s'inclina davant el Marroc".

Pedro Sánchez es reuní a Rabat amb el responsable de les atrocitats en matèria de Drets Humans que Amnistia Internacional (AI) acabava de palesar amb la publicació del seu informe anual corresponent a 2021. Amnistia Internacional constata que, durant tot l'any, les autoritats marroquines van continuar violant els drets d'activistes independentistes sahrauís mitjançant maltractaments, detencions, i fustigació. Que al maig, les autoritats van detenir a Essabi Yahdih, periodista sahrauí i director de l'empresa en línia Algargarat Mitjana, en el seu lloc de treball al Sàhara Occidental. Que Mohamed Lamine Haddi, condemnat en relació amb la protesta de Gdeim Izik, continuava reclòs en règim d'aïllament des de 2017. Que al març, guàrdies penitenciaris van posar fi a la vaga de fam que duia a terme Mohamed Lamine Haddi per a protestar pels maltractaments rebuts, alimentant-ho per la força, una mesura constitutiva de tortura en virtut del dret internacional. Que durant l'any, membres de les forces de seguretat van assaltar la casa de l'activista sahrauí Sultana Khaya en Bojador almenys tres vegades. Que al maig, membres de les forces de seguretat la van colpejar i van intentar violar-la amb les seves porres, i van atacar i van violar a la seva germana. Que el 15 de novembre, membres de les forces de seguretat van irrompre a la seva casa, la van violar i van abusar sexualment de les seves dues germanes i de la seva mare de vuitanta anys. Que...

Just unes hores abans que Pedro Sánchez arribés a Rabat, la policia marroquina retenia, agredia i expulsava un activista i un fotoperiodista catalans que es dirigien als territoris ocupats del Sàhara Occidental per donar visibilitat al segrest i maltractament de l'activista sahrauí Sultana Jaya. El silenci del president del Gobierno de España és ensordidor ...

Tanta sort que Pedro Sánchez, en signar l'acord de “Coalición Progresista", s'havia compromès a recolzar de "manera decidida la defensa dels drets humans". Tot plegat és una vergonyosa genuflexió de Pedro Sánchez al sàtrapa marroquí!