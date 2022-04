I després diuen que no hi ha traïdors

En aquest món on existeixen tantes enveges ens ha tocat viure. Vivim entre entenimentats i personal que ho sap tot. Genteta que s’atreveix a jutjar sense ser jutges ni tenir idea del que diuen, però tenen necessitat de fer mal, com si fossin d’aquests que lleven gent del mig, l’amaguen, la trossegen i no volen dir on l’han deixada. Els partits van fent la seva. Són pocs els que expliquen el seu programa. Com que només s’han dedicat a criticar els altres, ara resulta que no saben fer res més. Què podem esperar d’ells? Poca cosa i no gaire bona. Què pot fer un PP que entre els seus dirigents té persones de les quals es diu en el seu currículum que s’han relacionat amb narcotraficants? Què fan discursejant entre tants de carronyaires? Per què tenen gent dedicada a preparar discursos que només seran valorats si parlen molt malament dels contraris? I qui són els contraris? Qualssevol que no siguin ells. Per què serà que quan veig la destrucció que fan els russos de les ciutats ucraïneses que queden totalment destruïdes, amb les cases negres i cadavèriques per mor de la destrucció causada per les bombes, això em fa pensar en com moltes persones voldrien veure les que pensen de manera diferent a elles? Per què n’hi ha tants que voldrien veure les que pensen de manera diferent, destruïdes? Això explica que hi ha molta gent dolenta. Quan millorarà? Podem tenir esperances? No poseu esperances mai en els traïdors. El PP ja té nou cap, Ha vengut per salvar Espanya.

A la fi es pot dir que l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya són bilingües. Totalment. Són bilingües en castellà i àrab. A la imatge de dalt d'aquest article tens el cartell que et convida a vacunar-te sense cita a la regió sanitària metropolitana del nord.

Els que varen dur la selecció espanyola a jugar a Barcelona al camp de l’Espanyol sabien bé què feien: banderes espanyoles a vessar, càntics espanyolistes i proclames contra l’independentisme amb una nombrosa presència de partidaris del partit d’extrema dreta Vox. Aquests cridaven i feien cridar: “Puigdemont a prisión!” Allà es podia veure els voxeros Joan Garriga i Alberto Tarradas.

Una emissora catalana necessita un metge per aconsellar els seus oients i on van a cercar-lo? Doncs a Madrid. No té ni idea de català ni li interessa aprendre’l. Els catalans que volen participar en el programa no tenen altre remei que canviar de llengua si volen parlar amb ell. Es veu que sempre els colons que vénen de fora no es volen integrar en la llengua del país, no t’atenen mai en el teu idioma i no fan altra cosa que fer-te perdre els teus drets.

La Generalitat subvenciona el diari el Periódico amb milions d’euros. Aquí teniu un fragment d’un article d’Albert Soler Bufí:

“Cómo estarán los ánimos lacistas, que incluso las encuestas de la Generalitat dan al independentismo los peores resultados de los últimos años, a 14 puntos de los que quieren seguir siendo españoles. Semejante éxito a favor de España debe otorgarse en exclusiva a los líderes lacistas, que llevan mucho tiempo trabajando incansablemente contra la independencia. Todo cuanto hacen y dicen parece estar dirigido a desencantar a los pocos que sueñan todavía con la republiqueta. Ya ven, tanto buscar conexiones rusas, al final va a resultar que el Vivales, Junqueras, todos sus secuaces, el Governet, la ANC i aquella cosa llamada Òmnium llevan tiempo cobrando del fondo de reptiles del Estado español. O eso o son unos inútiles, aunque cuesta creer que puedan serlo tanto como para acabar de esta forma tan insensible y cruel con las ilusiones de tantos catalanes. El método, no por sencillo deja de ser eficaz, y se reduce a provocar unas cuantas veces al día entre los sufridos ciudadanos, la expresión “Otra burrada.¿Te imaginas a esa tropa gobernando un Estado? Tiemblo solo con pensarlo”.

Espero sinceramente -por su bien- que los jefes lacistas estén engordando sus cuentas corrientes gracias a acabar con el independentismo, que siempre es mejor ser un poco felones que un mucho idiotas. Me pongo en el lugar de sus familiares, y prefiero aguantar en casa a un traidor que a un tonto, que el traidor solo se manifiesta cuando hay intereses de por medio, y el tonto lo es a jornada completa”.

Per una part, tenim els espanyols que encara castiguen els que defensen el llaç grog, i, per altra tenim que aquests mateixos defensors del llaç es queden aquí i no fan res més que desencantar i desfer tot l’entramat independentista que havia teixit Catalunya al llarg dels segles. Mentre teixien l’independentisme creixien a tort i a dret els traïdors.