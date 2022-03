Espanya té problemes greus a part dels que li ocasiona Catalunya

Continua sense ploure per aquí, mentre a altres bandes ho inunda tot. Continua sense saber ploure. I a l’escola? Els tribunals volen fer obligatòriament el 25% en castellà. Si quan segons els tribunals si es feia legalment l’ensenyament era en català i el 0% en castellà, resulta que realment es feia un 70% en castellà (això ho vaig esbrinar fent medicions durant uns tres mesos), quan es faci obligatòriament el 25% d’ensenyament en castellà, resultarà que realment es farà quasi el 100% i això és el que volien, i això és el que aconseguiran. Hi haurà inundacions en castellà i sequera en català. Volen sequera fins que es mori la planta, que és la llengua. Seríeu capaços de dir quin tant per cent s’usa cada llengua a ciutats com Palma o Barcelona? Si no vos heu acostat al 80% en castellà i al 20 % en català és que no hi enteneu o no hi voleu entendre gaire. La llengua morirà? No, viurà més que nosaltres. La partida continua, mentre l’envesteixen per totes bandes…

El jutjat contenciós número 10 de Barcelona ha condemnat la batlessa de sant Cugat Mireia Ingla a pagar una multa de 500 euros del seu patrimoni cada setmana fins que no retiri els llaços grocs i els cartells contra la repressió, que té a l’Ajuntament. És de bojos. Encara que hagi retirat la pancarta on deia: “Llibertat presos polítics”. Com que aquesta ha estat substituïda pel llaç groc, primer, i aquest per cartells i pancartes a l’interior de les finestres de l’ajuntament, ara multa repetitiva fins que ho retiri. El bombardeig continua i això no és Ucraïna, però ells deien ser putins.

El Tribunal de Comptes admet una demanda de SCC (Societat Civil Catalana), que sempre actua com a incivil, contra 11 alts càrrecs de la Generalitat que varen encapçalar el procés de 2017, perquè paguin 5,3 milions d’euros. Els incivils consideren que aquesta quantitat va ser producte de la malversació. Entre els encausats es troben Carles Puigdemont, Artur Mas, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Dolors Bassa, Francesc Homs, Toni Comín, Clara Ponsatí, Jordi Turull, Neus Munté i Lluís Puig. Aquests són els onze dirigents. Volen euros i més euros. No en tenen mai prou. No direu que aixó no és una gran batalla? Hauran estat cops baixos i prohibits que els enemics en saben molt de fer això.

Des de tots els angles i de de totes les institucions volen demostrar que Catalunya és Espanya, per molt que no ho sigui. Ara han utilitzat el futbol i han duit la selecció espanyola a jugar un partit amistós abans del mundial, a Catalunya, a Barcelona. Clar, jugaran al camp de l’espanyol i una bona colla d’aficionats espanyolistes acompanyaran la selecció fins al camp amb cotxes amb banderes espanyoles. Així creuen que demostraran que aquell territori és Espanya. Tanta sort que han deixat els del barça tranquils, encara que ja se sap que hi haurà culers que acudiran al camp amb el drap simbòlic corresponent.

La guerra d’Ucraïna ha armat un bon sarau a Espanya. A nosaltres els esquitxos ens arriben de ple. Com que no som altra cosa que trossos d’Espanya llançats a la mar com diu un himne jesuïtic, rebem les conseqüències de manera igual o pitjor que els que viuen al continent. Allò cert és que aquí on hi sol haver més cotxes que habitants ho notam clarament quan anam a posar combustible al cotxe. En menys d’un mes aquest combustible ha pujar un 25%. Moltes carreteres espanyoles estan plenes de camions i cotxes en vaga clamant perquè es posi alguna solució. Com que al Govern s’han acostumat a cercar solucions sempre contra Catalunya, no acaben de reaccionar quan tenen un problema propi, que en tenen més d’un.

Els problemes a la península són similars, per això existeix un problema semblant a Portugal, i per això han anat junts a Europa a demanar mesures per solucionar els problemes de l’electricitat i del gas. Quant al combustible, Portugal fa comptes subvencionar cada litre amb quaranta cèntims i reduir els impostos que el graven. Es creu que omplir un depósit d’uns 50 litres suposarà un estalvi d’uns 24 euros. Aquí, com sempre, continuen dormits, esperant que la dreta i la dreta extrema els prengui el poder.

Fets similars a Portugal han ocorregut a Irlanda, Polónia i Holanda, per això Foment del Treball ha demanat al Govern central que prengui exemple i adopti mesures similars per estabilitzar els preus de la gasolina i del gasoil. Per fer això cal saber que un 47,3% del preu de la gasolina són imposts i un 43,2% en el cas del gasoil. També s’ha de saber que la gasolina durant el mes de febrer, el preu mitjà va ser de 1,58 euros cada litre, mentre avui el seu preu és 1,85 euros. Sense imposts el seu preu seria de 0,83 euros el litre, i el mateix preu resultaria per al gasoil. És ben hora que el Govern central es posi a solucionar els problemes econòmics d’Espanya, igual que ho fa amb qualsevol problemàtica que creu que existeix a Catalunya. Que deixi de gastar energies al país català i que es dediqui a solucionar els seus!