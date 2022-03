Memòria d'un poble que estima i defensa la seva llengua

Ara fa deu anys Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera estaven alçades contra el govern presidit per José Ramon Bauzá. Poble que visitava, poble que el rebia amb mostres de protesta i rebuig a la seva política d'arraconament i persecució de la llengua catalana. A Barcelona, 1.500 estudiants en manifestaven en solidaritat amb la lluita pel català. Els centres d'ensenyament (i milers de persones) lluïen orgullosos llaços quadribarrats. 158 personalitats signaven una crida a participar en la manifestació 'Sí a la Llengua'. Una cinquantena d'associacions mostraven el seu suport públic a la convocatòria. 23 eurodiputats signaven una petició contra la persecució del català per Bauzá. Jaume Bonet estava en vaga de fam. Tomeu Amengual es preparava per posar-s'hi. Desenes de persones formaven el grup de suport als vaguistes. Alumnes d'alguns centres d'ensenyament feien vídeos de protesta contra Bauzá. Diversos organismes internacionals mostraven la seva solidaritat amb la defensa del català. La gairebé totalitat dels pares demanaven ensenyament en català per als seus fills...

Aquest 25 de març fa deu anys en punt que 50.000 persones col·lapsaren el centre de Palma per proclamar el seu Sí a la nostra Llengua'. Tot el recorregut de la manifestació, des del parc de les estacions fins davant el Consolat de Mar de Palma es va omplir de manifestants. Molta gent quedà a les estacions de tren, ja que aquests no donaven a l'abast per traslladar gent a Palma a manifestar-se. Aquella manifestació va ser un dels punts àlgids d'una lluita que, no tan sols continuaria, sinó que durant l'any següent es faria encara més massiva.

Celebrem, idò, la memòria d'un poble valent que estima i que fa tot el que pot per defensar la seva llengua.