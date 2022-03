El Marroc mantendrà secrets inconfessables dels Borbons a canvi que Espanya traeixi al Poble Sahrauí?

Tothom dona per fet que, entre els assumptes amb els quals el Regne del Marroc ha pressionat el Govern espanyol perquè traís el Poble Sahrauí, hi ha els públics i coneguts: control -sense respecte als drets humans- de les migracions, la 'cooperació' en la lluita antiterrorista, els interessos econòmics, etc. Però cada vegada són més els analistes en relacions internacionals que opinen que el Regne Alauita ha pressionat amb la revelació de secrets molt compromesos de la Monarquia espanyola. Asseguren que el Marroc té, des de fa temps, dossiers suculentament escandalosos dels Borbons. De l'emèrit, el seu pare, i el seu fill.

La desesperació de Mohammed VI per avançar en el reconeixement de la 'marroquinitat' del Sàhara Occidental per a apaivagar el creixent descontent de la ciutadania marroquina amb les polítiques del règim marroquí d''El majzén' -l'elit extractiva i cort de la monarquia alauí- ha fet que ara hagi hagut de treure aquest 'Sant Cristo Gros'. Sembla que ha funcionat.

Tard o d'hora se sabrà si tot plegat és cert. Això faria, fins i tot, més indigna la traïció de Pedro Sánchez al Poble Sahrauí.