La normalització del monolingüisme castellà se transversalitza en el Govern Armengol

Ara que n'hi ha tants que diuen que la ‘Constitución’ espanyola és sagrada (o més ben dit, que ho diuen quan els convé), si l'agafau i en llegiu els punts 2 i 4 de l'article 3, comprovareu com hi declara això:

En el punt 2, que “Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos”.

I en el punt 4, que “La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección”.

Si també provau d'agafar l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, i en llegiu el Preàmbul, veureu com declara que "La llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, i la nostra cultura i tradicions són uns elements identificadors de la nostra societat i, en conseqüència, són elements vertebradors de la nostra identitat". I, si anau al punt 3 de l’article 4. diu ben clar que “Les institucions de les Illes Balears garantiran l’ús normal i oficial dels dos idiomes, prendran les mesures necessàries per assegurar-ne el coneixement i crearan les condicions que permetin arribar a la igualtat plena de les dues llengües quant als drets dels ciutadans de les Illes Balears”.

I també, si agafau la Llei de Normalitació Lingüística de les Illes Balears i en cercau l’article 4, veureu com estableix ben clar que “Els poders públics han d’adoptar les mesures necessàries per a fer efectius la promoció, el coneixement i l’ús normal (ho heu sentit bé?: L’ÚS NORMAL) de la llengua catalana”.

El temps d'en Bauzán, amb en Biel Company de Conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, per aturar la reobertura de la via de tren menava de Manacor fins a Artà, que havia iniciada el Govern anterior, d'en Francesc Antich, tramudaren aquella via en una camada per anar-hi a caminar i li posaren el nom polític-comercial de “via Verda”. Digau-me si en té gaire cosa, de “verda”, l'oposició al transport públic que suposa la suspensió de la reconstrucció d'una línia ferroviària històrica de Mallorca com aquella! Aviat seran passades dues legislatures dites “de progrés” de llavors ençà i encara ara no els ha llegut refer ni un metre de via de tren. Així és que m'afigur que els partits que són passats pel Govern aquestes dues darreres legislatures, la donen per ben enterrada i ben aturada, a aquella línia ferroviària.

Dic tot això per situar els oients que no coneguin aquesta via de Manacor a Artà. I ho dic perquè resulta que, si provau d'anar-hi a caminar, veureu com a tots els accessos hi han penjats uns cartells que anuncien, en nom dels Serveis Ferroviaris de Mallorca i de l'empresa de fer net privada EULEN, que un bocí de la via, d'avui, dia 21, fins a dia 25, “permanecerà cerrado por mejoras en la via verde” i que “disculpen las molestias”. El cartell és talment: monolingüe en castellà. Així és que amaga i fa inútil la llengua que és oficial a les Balears de fa quatre dècades i que, a més, hi és la pròpia de fa vuit segles.

Fins ara, en l'ocultació de la llengua de Mallorca, havia destacat en aquest Govern l'actuació de la Conselleria de Salut. Però ara veim com, tira-tira a poc a poc, dolcet-dolcet, com qui no vol la cosa, la imposició silenciosa del monolongüisme castellà se va fent transversal en el Govern, i s'escampa cap a altres conselleries, en aquest cas la de Mobilitat, que és la que en depenen els Serveis Ferroviaris de Mallorca, i el responsable de la qual és el Conseller Josep Marí i Ribas.

No puc entendre per quines cinc-centes aquest Govern fa boicot contra la llengua de Mallorca. De vegades, si ens centram en actuacions com aquesta que vos he exposada avui, du feina, trobar diferències de política lingüística entre aquest govern i la que faria un govern trifranquista. És que, si en tenim l'any que ve, volen que ja trobin la feina feta? Me deman si és que no miren prim, o si és que dins el Govern hi ha nacionalisme castellà, a més de no haver-n'hi del nostre i, per tant, els surt d'ells, o si és que obeeixen instruccions no escrites de l'Estat, ara que frissa tant de castellanitzar-ho tot. Jo ja no sé què m'he de pensar.

En qualsevol cas, faig una crida al Conseller de Mobilitat Josep Marí a posar ordre en la retolació d'obres del Servei Ferroviari de Mallorca, a aplicar les lleis i a fer-hi servir la llengua de Mallorca.