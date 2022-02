Sempre anam a parar allà mateix

S’altre dia vaig anar a veure en Rodrigo Cuevas, que em vaig perdre les seves actuacions anteriors (imperdonable) i a aquesta havia d’anar de totes totes. La qüestió, que aquest cop hi vaig poder anar, cosa que em sembla un miracle (alerta que ara ve una subordinada): A vosaltres també vos passa que vos cancel·len els concerts? I xerr d’abans de la pandèmia. Havien de venir L7 (d’acord, aquest sí que va ser pel Tancament); jo que les volia veure abans que les tanquessin a un geriàtric… Abans havia d’anar a veure Tycho (bé, aquesta vegada no compta que feia feina), però i Placebo? Havia guanyat entrades i ho posposen perquè l’escenari arriba tard. I Mötorhead? Ni me’n record, Héroes del silencio: pluja el dia anterior (no degueren vendre entrades a bastament). I no xerraré de l’efecte «vendrem a tocar a Mallorca» i jo pens «genial, quan?»… un dissabte d’agost. Mem, veniu aquí per actuar per guiris i el funcionariat, no? Perquè aquí, la gent, a l’agost, fa feina; més que mai. Acab la subordinada.

Feia una bona estona que no anava de concerts. He de dir que ja no estic acostumat a trobar-me aquestes gentades. Això que encara vaig trobar que tothom tenia ganes de passar-s’ho bé, per tant, hi havia tan bona vibració que no vaig saber si era per l’activitat d’un dels nostres o perquè justament hem pres consciència de l’espai aliè. No ho sé, va ser una cosa molt civilitzada, a més, vaig riure, vaig ballar i vaig cridar.

A un moment, així com un poc de passada, en Cuevas va colar (com bona cabaretera) una frase, com qui no vol la cosa, que només podia dir allà, a un públic com el nostre: «Això ja és una cosa personal, però jo dic caucasoamericà. Què és això de parlar d’afroamericans i caucàsics? Com si haguessin viscut, uns, allà tota la vida…». Aquesta és una de les que no m’havia ni adonat. És una forma de fer-mos creure coses, de fer política de carrer: diuen americans per dir estatunidencs (perquè americans n’hi ha molts, a molts països¹), com nacionalistes per dir tot els que no som nacionalistas españoles, o guion medio quan volen dir guió (alerta, ve una altra subordinada). No vos deia que la gent de sobte comença a dir coses rares²? Qui punyetes va començar a dir-li «guió baix» al subratllat? I qui (per favor, eh?) qui va començar a dir «guió mitjà» per diferenciar el guió (de diàleg, si tant vols) del subratllat? Hem tornat boiets? Què seguirà? Un punt, o punt sol per diferenciar-lo dels dos punts? (S’acaba la subordinada).

Què deia jo? Ah, sí: els caucasoamericans. És una acció semblant a quan es prova de fer arquitectura feminista. Un exemple petit és, en els parcs i patis, llevar del centre els camps de futbol i bàsquet. El que sol passar és que el Normals (no ens enganem) es queixen perquè no volen deixar de tenir els seus privilegis. «Què jo he de partir a no sé on? Que m’he d’anomenar no sé què raro, ara? Però si jo som lonormal i faig lo que fa tothom!».

Els voleu veure botar? Feu una prova³: Sabeu aquella gent que explica les pel·lícules en termes: «En Tom Hanks, la dona i el negre»? Contestau-los amb quelcom semblant a «No l’he vista? Surt en Denzel Washington, na Sigourney Weaver i un blanc que fa d’hetero?». Alertau però, heu d’estar en condicions per aguantar una conversa embafosa més llarga de l’habitual (i vos heu de saber els noms de les donesi els negres del cinema, clar, o adaptar-ho al vostre àmbit de coneixement).

No, i sembla que no podré sortir d’aquest cercle encara…

Aman Nòlem (ell/això)

Avui no hi ha acudit després de la firma. Perdonau, eh? Excepte si sou de les persones que, com a mi, vos passa que quan escriviu un missatge a un grup que fa dues setmanes on no xerra ningú, en lloc de contestar-vos es posen a parlar de qualsevol altra cosa… durant una llarga estona. Enterrant-vos sota una pila de fems bajà? El més greu és que no només m’ho fan en virtual, també en persona. No sé si és l’edat o la pèrdua de paciència, però he començat a partir d’aquestes situacions sense dir ni ase ni bèstia.

Au, això ja estaria, eh? A reveureeeee…

