Hi ha molta misèria en la permanent picabaralla entre els partits independentistes catalans. La tossuda realitat és que, fins a un nou alçament popular, el procés d'independència resta hivernat. Intentar sostenir el contrari és politiqueta, vuits i nous i cartes que no lliguen. Ho deixa molt clar Jordi Cuixart a la carta de comiat de la presidència d'Òmnium que ens ha adreçat als socis.

Malgrat tot, a Catalunya passen coses que paga la pena prestar-les molta atenció. Concretament, em referesc al pla pilot per implementar la Renda Bàsica Universal i Incondicional (RB). Fa alguns mesos –tot i que no sóc un entusiasta dels plans pilots de RB- escrivia aquí que "estaria bé que la Generalitat de Catalunya formés part del grup d'institucions governamentals interessades a experimentar la RB com innovació social".

De la conjugació en condicional, toca ara passa a l'indicatiu. Està molt bé que la Generalitat de Catalunya hagi posat en marxa un ambiciós Pla Pilot per Implementar la Renda Bàsica. Endemés, sembla que la cosa va vent en popa. Ja funciona l'oficina creada ad hoc amb la missió principal de "coordinar les polítiques en l'àmbit del disseny i organització d'un pla pilot per implementar la Renda Bàsica Universal i fer-ne el seguiment, així com relacionar-se amb la Unió Europea i les comissions internacionals que impulsin millores i transformacions en polítiques de rendes socials o experiències similars a la renda bàsica universal". Val a dir que al capdavant d'aquesta tasca s'hi ha posat a Sergi Raventós –un expert en la matèria i membre de la Xarxa Renda Bàsica-, i que l'esmentada oficina, a més de treballar en el disseny del pla, no atura de fer una labor d'explicació i difusió del que és i no és la RB.

Cal posar en relleu dues qüestions: Aquesta oficina està adscrita al Departament de la Presidència, la qual cosa indica que, independentment del repartiment d'àrees de responsabilitats governamentals entre els dos socis del Govern de la Generalitat catalana, se li pot donar un tractament transversal. Evidentment, la RB és molt més que una política sectorial, com ara, d'afers socials. La segona qüestió rellevant és que ja hi ha fruits pel que fa a la col·laboració en el marc de la UE, com indica l'acord de cooperació entre la Generalitat de Catalunya i el Govern de Gal·les en l'aplicació dels respectius plans pilot de Renda Bàsica.

Llàstima que una col·laboració consemblant no sigui versemblant a curt termini entre els governs autonòmics de Catalunya i de les Illes Balears. Allà s'està amb la innovació social i pensant sobre els dilemes crucials de la cohesió social en aquest segle XXI que, en els seus inicis, es caracteritza per grans crisis sistèmiques d'incerta superació. Aquí seguim amb les falses creences màgiques que del mal viure del turisme actual, es pot transitar a una organització socioeconòmica en la qual serà possible viure un poc millor del turisme. Això explica, entre altres moltes coses, que a Catalunya fos possible, ja fa algun temps, que a una revista d'anàlisi econòmica depenent de la Generalitat es publiqués un treball intitulat "La renda bàsica incondicional: una proposta racional per al segle XXI". Esmentar i explicar què és la RB en qualsevol de les publicacions sota el control de la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball del Govern de les Illes Balears? Vade retro, Satanàs!