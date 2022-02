Quart Creixent, oasi cultural i lingüístic

Dissabte, dia 12 de febrer, vaig assistir al vermut organitzat per la llibreria Quart Creixent de Palma amb l’acompanyament dels «Xeremiers del Prat». Aquest esdeveniment forma part dels actes per celebrar el 40è aniversari d’aquest establiment emblemàtic.

Record, en altres èpoques, haver anat a llibreries de Palma i topar-me de nassos amb dependents carregats de prejudicis lingüístics, ja ho sabeu, aquells que emeten judicis de valor i mantenen una actitud mancada de proves que es manifesta en formes d’antipatia o de simpatia envers les capacitats de certes llengües. En certa ocasió, em qüestionaren perquè cercava material per aprendre anglès i volia manuals que emprassin el català com a pont. Bona la vaig fer! Pel que es veu, no es pot ensenyar una llengua si les traduccions o equivalències no passen pel castellà. Pobrets, els de l’Enciclopèdia Catalana i els seus diccionaris bilingües: Llatí-Català, Grec-Català, Francès-Català, Anglès-Català, Xinès-Català… Per a determinades persones aquesta realitat senzillament no existeix i, a més, t’han de renyar com si fossis curt.

Tal vegada, a partir d’aquestes topades, vaig decidir ser molt selectiu amb les llibreries que freqüentava. Evidentment, Quart Creixent ha representat per a mi i per a moltíssima de gent el lloc ideal per demanar qualsevol llibre en català de manera natural, sense que em facin sentir com una cuca molla.

Entrar a la llibreria és fer una passa cap a un entorn normalitzat, saber que pots demanar, sense por, qualsevol llibre en català o manual de llengua. En cas de no tenir-lo, fan els possibles per aconseguir-lo o comproven si hi ha versions d’allò que cerques. D’aquesta manera, la normalitat, aquesta paraula que no volen sentir certs polítics i ciutadans de la nostra terra, esdevé una realitat. Això sí, la il·lusió es dissipa aviat si visitam altres llocs, no tots, naturalment.

Per aquelles casualitats de la vida, en una feina que no tenia res a veure amb el món cultural i educatiu, vaig tenir uns contactes amb persones preocupades per la llengua i la cultura catalanes de fora de les nostres Illes. Els costava d’entendre que una llibreria a Mallorca pogués sobreviure només amb la venda de llibres en català. Jo no els vaig saber contestar, l’única cosa que em passà pel cap va ser dir-los que entre totes aquelles persones que hem freqüentat la llibreria, sempre hem prioritzat comprar-hi els llibres o enviar-hi compradors esporàdics quan em demanen on poden trobar una gramàtica, una novel·la, bosses o camisetes amb inscripcions en català. A més, per Nadal sempre aprofitam per comprar-hi llibres, calendaris, música o jocs en català per fer alguns dels presents familiars. I, no cal dir-ho, la passejada per Sant Jordi i aturar-se a la paradeta de Quart Creixent per firar-hi qualque cosa.

Avui en dia, que tot es pot comprar per internet, també és important continuar confiant en establiments com Quart Creixent que, com ens recorden al seu web, des de 1982, sempre han estat al servei de la cultura catalana. Almanco hi descobrim l’oasi on la llengua continua sempre viva i fresca.