Escoles en català i places de l’1 d’octubre

Trucs i baldufes. Els polítics tenen eleccions per Castella i Lleó i van revolucionats. En lloc de dedicar-se a explicar els seus plans de govern, intenten desmuntar els plans dels contraris, amb tota casta de mentides. Els espectacles són cada dia més esplendorosos, aconseguint que molta gent deixi d’interessar-se en les qüestions polítiques, cosa que afavoreix l’abstenció a les urnes i és una empenta més cap a l’extrema dreta que es frega les mans, quan veu augmentar la seva caixa dels vots sense haver de fer quasi res, si no és dir les mentides més grosses que és el que els correspon fer. És bona la reforma laboral del PSOE? És millor que la reforma laboral del PP? Podria haver estat millor la reforma? Amb tots aquests interrogants que casdascú pot contestar com millor cregui s’havia de votar al Congrés per part dels diputats sense tenir vots suficients per aprovar-la o si se’n tenien no comptaven amb el vist-i-plau dels propis partits, com els d’UPN que tampoc no volen dimitir després d’haver votat pel seu compte, cosa que suposava no aprovar-se la reforma laboral, però aquí va ocórrer el fet que un diputat del PP degué confondre el vermell amb el verd i va votar a favor de la reforma, i d’aquesta manera es va aprovar. A partir d’aquest moment els dirigents del PP varen treure els trabucs i varen començar a disparar contra la presidenta i contra el sistema informàtic, que havia fallat i que la presidenta no havia repetit la votació i no sé quantes coses més, però es varen fer acusacions molt greus, en lloc d’acceptar que una persona s’havia equivocat o havia romput la disciplina de vot. Han tornat a demostrar la poca vergonya que tenen, amb el resultat de tenir una magre reforma laboral, però millor que la de Rajoy.

Anem als assumptes propis de l’article com és el català a l’escola. Pobre escola en català, acusada pels contraris de tenir una vida totalment plena, quan malviu de manera dissimulada. Els contraris es queixen sobre el fet que és fan massa classes en català. Gran part del professorat que braveja de fer l’escola en català, quan en realitat fa les classes en castellà per temor a les repressàlies d’alumnes o de pares. Conec un professor que fa les classes en català i els comunicats i que ha tengut protestes a voler, però ha arribat a un punt que li protesten qualsevol cosa, i no és per la importància de qualsevol cosa, sinó pel fet que doni molta importància al català, que és el que s’ha de fer, però perquè no el poden veure per aquest motiu, aprofiten per discutir-li qualsevol cosa que faci, de tal manera que li fan un poc o un molt la vida impossible, i que hagi pensat a agafar una baixa o una excedència per alliberar-se dels assetjadors. L’assetjat no té el suport del seu equip directiu, acollonit com molts.

Doncs al Principat s’ha fet un estudi sobre aquest tema i aquests són uns quants resultats: El model d’escola en català com a llengua vehicular té el suport majoritari dels ciutadans. El 76% dels enquestats defensa l’escola en català com a llengua vehicular. D’aquests, la defensen un 95% dels catalanoparlants, mentre que els castellanoparlants es reparteixen entre defensors i detractors. Del total, el 78% veu adequat o insuficient l’ús del català a l’escola i un 22% el veu excessiu.

Hi ha una dissensió entre el que pensen els independentistes catalans i el que pensen els espanyols governants i no governants sobre com anomenar els presos independentistes que varen expressar lliurement el seu dret a decidir l’1 d’octubre. Nosaltres deim que són presos polítics i els governants espanyols diuen que Espanya és un estat de dret i que no té presos polítics, sinó que el que hi ha són delinqüents a la presó o polítics empresonats per haver actuat contra la llei. Doncs el Sr. Javier Lambán, president del Govern d’Aragó diu el que pensa sobre el tema i diu el següent:”No son 'presos políticos'. Son sediciosos y malversadores condenados a prisión por delinquir, tras un juicio ejemplar. El Estado de Derecho funciona. La Constitución se cumple. Como Presidente del @GobAragon, mi apoyo al #GobiernoDeEspaña para cualquier medida que haya de adoptar”. Idò sí, el president d’una part de la Corona d’Aragó ho té clar que no són presos polítics.

Al Principat de Catalunya els independentistes i altres que ho pensen però no se’n diuen volen fer enfora tot el que els acosti a Espanya o a ser espanyols, i per això hi ha un grup nombrós de persones que volen que es canvii el nom de la plaça d’Espanya de Barcelona i de totes les places d’Espanya de pobles de Catalunya per places de l’1 d’octubre. Així volen recordar la data en què varen exercir el dret a decidir i varen ser apallissats per les forces de l’ordre espanyoles. Ho volen recordar!