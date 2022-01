Dia del punt volat: 24 de gener

Avui en dia se celebra gairebé tot i, per què no, si tenim un punt volat a la nostra ela geminada que ens fa especials, facem festa d’aquest tret. I ja que hi som, aprofit per recordar que s’ha d’escriure com un puntet una mica elevat entre les eles (l·l). Sovint veim escrita la ela geminada d’aquesta manera *l.l, però no és així, el punt ha de volar per poder escriure sense problemes al·lot (i no al.lot), i també al·licient, al·ludir, cal·ligrafia, cal·ligrama, col·laborar, col·lecció, novel·la, goril·la, camamil·la, sol·licitar, tranquil·la, etc.

El DIEC2 defineix el punt volat com a signe gràfic que apareix en el dígraf de la ela geminada (l·l), però també ens recorda que en matemàtiques és un signe gràfic que indica l’operació de multiplicar (·). Idò ja ho veis, les matemàtiques i la llengua catalana comparteixen aquest signe curiós. Si anau a la plana web Dia del punt volat, podreu llegir algunes reflexions interessants per saber per quin motiu dia 24 de gener se celebra el punt volat. Cal recordar que dia 24 de gener de 1913 s’aprovaren les normes ortogràfiques del català modern i establiren l’ús del punt volat per escriure la ela geminada. Per tant, tenim un referent d’allò més important per a la llengua catalana, és a dir, Pompeu Fabra. Gràcies a la tasca de Fabra va començar la regularització del sistema ortogràfic i, d’aquesta manera, començàvem, tot i que en un principi no tot foren flors i violes, el camí cap a l’assoliment d’una llengua apta per a la premsa, la literatura, la ciència o l’administració. La normativització de la llengua, és a dir, el procés d’elaboració i fixació de normes ortogràfiques, gramaticals i lèxiques, va ser clau per fer camí cap a la normalització de la llengua i començar a accedir a àmbits d’ús lingüístic que fins aleshores es reservaven només per al castellà. I encara continuam...

Segons la pàgina web que he esmentat abans, afirmen que ningú organitza aquesta celebració, però alhora tothom ho fa. Segons els impulsors d’aquesta iniciativa, l’origen de la celebració s’inspira en el Word Nerd Day anglosaxó i la tradició americana d’inventar dies per commemorar el que sigui. La qüestió és que si trescau un poc per la xarxa trobareu mitjans de comunicació que n’han estat parlant aquests darrers anys.

Ara que hi pens, recordau que per escriure correctament el punt volat als teclats de l’ordinador, és a dir, una mica més alt que un punt normal, cal fixar-se damunt la tecla número 3, després combinau majúscula + 3 i ens apareix el nostre emblemàtic puntet (·). En el cas dels teclats de les tauletes i els telèfons mòbils, també el fareu aparèixer, encara que potser resulti un poc més complicat de trobar-lo depenent dels models. Aprofitau avui i cada dia per col·laborar, amb il·lusió i amb tota la tranquil·litat del món, a escampar l’ús correcte de la ela geminada i el seu puntet volat.