Llei turística

El Govern Balear ha aprofitat la fira de turisme de Madrid (FITUR) per realitzar una important operació propagandística al voltant d'una futura reforma en profunditat de la normativa turística balear. Una campanya publicitària amb molta més repercussió a Balears que fora de Balears, no anem a pensar que la presentació a la capital de l'estat responia a intentar generar un discurs turístic diferent a nivell espanyol. Els objectius eren més modests, generar, de portes endins, una imatge d'un Govern que impulsa mesures ambientals i socials en la gran indústria de les Illes Balears.

En realitat resulta una missió impossible fer una valoració concreta de les mesures ja que es desconeix la lletra petita, la seva concreció, i ja se sap que una cosa són els titulars de premsa i una altra, sovint d'una diferència sideral, el que diu un article d'un text legal. Si insòlit i poc entendible és que la norma es presenti a Madrid i no a Balears, encara més impresentable és que la presentació no s'acompanyi del document que hauria d'haver estat remès oportunament als grups parlamentaris i als agents socials. Les formes necessiten millorar, i molt. Un Govern que braveja tot el dia de diàleg i consens i que davant un dels canvis legislatius de més calat de la legislatura no té cap tipus de reunió prèvia amb els diferents partits que representen el conjunt de la ciutadania, un Govern que braveja d'haver creat un pacte per a la reactivació amb organitzacions polítiques i socials i que no sotmet de manera prèvia a aquest forum el debat sobre una norma capital, un Govern que fa això no actua correctament, actua més cercant rèdits mediàtics que cercant aconseguir una política d'estat sobre el nostre principal motor econòmic.

Balears compta amb un sector turístic dinàmic i innovador. Moltes de les propostes anunciades com els temes de circularitat o de millores laborals ja fa anys que els empresaris les han anat incorporant. En aquest sentit l'anunciada norma bàsicament el que faria és generalitzar unes pràctiques que ja s'estaven implantant en els nostres establiments. Però benvinguda sigui aquesta generalització si s'acompanya de la sincronització temporal adequada perquè els terminis siguin possibles i vagin acompanyats de tots els canvis vinculats que hagin d'adoptar les administracions i altres agents de la cadena turística.

El que succeix és que els reptes del turisme van mès enllà dels anuncis fets. Si es revisa de forma general aquesta norma s'ha de fer sense presses. Poden existir modificacions puntuals lligades a fons europeus que siguin necessàries en un termini breu, però això no hauria de ser l'excussa per no fer una reflexió en profunditat i amb solvència sobre les adaptacions que el nostre turisme requereix. Perquè el turisme, com gairebé tot a la vida, requereix una adaptació constant, una renovació o reconversió, una capacitat de posada al dia i donar cabuda a noves tendències. Per això no s'entén la resistència d'alguns partits d'esquerra a la política de modernització hotelera iniciada en el segon pacte de progrés i que ha estat autèntica eina de transformació per guanyar qualitat. La futura llei també aquí hauria de fer la passa endavant de convertir en indefinida una fórmula legal que permeti als establiments fer obres d'adaptació de forma àgil i eficient, començant per obres dirigides a l'aprofitament de l'aigua o introducció de mesures d'eficiència energètica que segons com podrien quedar pendents de tramitacions i regulacions que tot ho endarrereixen. Sobre això no hem sentit cap paraula dels protagonistes de l'anunci i aquest és un elements, dels molts que existeixen, que agrairien un forma d'encarar aquesta llei turística d'una manera més diferent, més participativa i més transparent.

Josep Melià Ques

Diputat del Pi-Proposta per les Illes Balears