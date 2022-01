El GOB cerca voluntaris per a La Trapa

L'entitat ecologista GOM cerca voluntaris i voluntàries per a pujar per torns a la finca La Trapa els diumenges per «donar un cop de mà amb la botiga, venent el marxandatge de l'entitat» i facilitant informació sobre l'emblemàtica finca que és propietat de l'entitat.

La Trapa és una finca de muntanya de 81 hectàrees on es troben les ruïnes d'un monestir trapenc. Està situada al sud-oest de la Serra de Tramuntana, al terme municipal d'Andratx, a Mallorca, i just enfront de l'illa de Sa Dragonera. Actualment és propietat del GOB.

Les persones interessades en fer de voluntaris a La Trapa han d'enviar un correu a trapa@gobmallorca.com.