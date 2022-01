Aquest diumenge al barri de Sant Antoni de Barcelona s'ha fet un acte de suport a la diputada de la CUP, Eulàlia Reguant, organitzat per la campanya 'Ferma contra el Feixisme'. Hi hauria volgut ser per participar-hi, però la situació pandèmica que vivim m'ho ha fet impossible.

El Tribunal Suprem espanyol ha ordenat l'obertura de judici oral contra Eulàlia Reguant per un delicte de desobediència per haver-se negat a respondre, durant l'anomenat 'judici del procés', a l'acusació particular del partit feixista Vox. La Fiscalia, en el seu escrit d'acusació, demana sis mesos de presó i inhabilitació per a Reguant per un delicte de «desobediència greu».

Els fets es remunten al 27 de febrer de 2019 quan Reguant va ser citada a declarar a l'anomenat com a testimoni per part de la defensa de l’encausat Jordi Cuixart. En el moment de declarar es va negar a respondre les preguntes dels feixistes de Vox.

Reguant va al·legar objecció de consciència davant les preguntes que provenien d’un «partit masclista i xenòfob». El jutge Manuel Marchena va expulsar-la directament de la sala.

En realitat, de tot el que va passar en aquell judici-farsa, la negativa de Reguant a contestar preguntes de feixistes no va ser, ni de bon tros, el més anòmal.

Molt més ho és que una formació com Vox, que fomenta la violència i l’odi, pugui exercir d’acusació en un judici polític. I la pròpia celebració d'un judici per motius estrictament polítics, ho és encara més.

La suposada democràcia espanyola no ha après res de la història. Els aparells de l'Estat es mostren condescendents i protectors (quan no directament còmplices) amb els feixistes i, en canvi, persegueixen i criminalitzen els antifeixistes.

Continuen sembrant vents...