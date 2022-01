Participació dels aparells de l'Estat espanyol en els atacs del 17-A-2017: què en sabem?

Volem saber tota la veritat sobre la trama al voltant del 17-A de 2017. Volem saber tota la veritat sobre els atacs en els quals varen morir tretze persones a La Rambla de Barcelona, una altra durant el trajecte de fugida de l'assassí i una altra a Cambrils i que, a més a més, varen provocar un centenar de persones ferides a Barcelona i sis més a Cambrils.

De moment sabem...

- Que els aparells de l'Estat espanyol són capaços de mentir i organitzar muntatges, fins i tot quan hi ciutadans morts, com ha passat amb els GAL, com ha passat en diversos casos de tortures a instal·lacions policials, com va passat amb els atacs gihadistes a Madrid l'11 de març de 2004 i com ha passat en els atacs de Barcelona i Cambrils.

- Que els serveis secrets espanyols estan relacionats directament amb, com a mínim, una de les persones que varen preparar aquells atacs, que és el suposat líder de l'escamot, Abdelbaki Es-Satty.

- Que els aparells de l'Estat espanyol amaguen informació sobre la qüestió i estan interessats en que no se sàpiga tota la veritat. Tal i com queda palès durant el judici a l'Audiència Nacional espanyola a tres suposats membres de l'escamot islamista que va perpetrar els assassinats, on el jutge que presidia la Sala, Félix Alfonso Guevara, va estar més pendent que el judici es centràs en el paper dels suposats col·laboradors vius, que no de que emergís tota la veritat dels fets.

- Que no hi ha cap interès de les principals formacions polítiques espanyoles en treure l'aigua clara, com demostra el fet que no es permet crear una comissió d'investigació sobre el 17-A, en el Congrés dels Diputats.

- Que un servei secret d'un tercer país (EUA? Israel?) va avisar els serveis secrets espanyols que es preparaven uns atacs terroristes a Barcelona.

- Que Trapero i l'antiga cúpula dels Mossos d'Esquadra saben més sobre aquells fets d'allò que han dit públicament fins ara.

Però encara ens falten saber moltes més dades...