La memòria és una vacuna contra el feixisme

Aquest 5 de gener s'han complit 85 anys de l'afusellament de les activistes conegudes com les 'Roges del Molinar'.

Les 'Roges des Molinar' varen ser afusellades el 5 de gener de 1937. Eren un grup de dones que vivien en aquesta barriada de Palma: Aurora Picornell, que va néixer l'any 1912 i fou afusellada al cemeneteri de Porreres, al costat de Catalina Flaquer Pascual i les seves filles Antònia Pascual Flaquer i Maria Pascual Flaquer, i Belarmina González Rodríguez.

D'Aurora Picornell s'ha dit que era la 'Pasionària' de Mallorca. Fou una de les principals dirigents del Partit Comunista d'Espanya, i havia militat a la Lliga Laica de Mallorca i al Socorro Rojo. Va ser companya de l'agent internacional comunista Heriberto Quiñones, que també fou assassinat.

Volem, un any més, des d'aquest racó de dBalears, recordar aquestes lluitadores per la llibertat vilment assassinades pels feixistes seguidors del cop d'Estat de Franco.

Les recordam per dignitat, per solidaritat, per coherència i per fer memòria. Per recuperar la memòria que ens han robat.

Les recordam per refermar les lluites que avui es desenvolupen a Mallorca i que, sens dubte, aquelles dones assassinades viurien com a pròpies.

I també les recordam per plantar cara al feixisme. Per dir no al feixisme. Feixisme, ni avui, ni mai. Ni aquí, ni enlloc.