Despesa militar i atacs contra el sobiranisme

Ja han vengut els reis. Han duit molts de regals i se n’han duit la mala llet, l’odi i la desesperació. Qualcú els ha enviat a casa dient que aquí hi havia una persona rancorosa que odiava altres persones que no li queien bé. Els reis han cercat i han cercat… fins i tot han mogut el llit i els comodins… ah… i el canterano i no han trobat ni un bri d’odi, ni de rancor. No hi havia rancúnia per enlloc. Llavors han pensat que havien d’anar a cercar a casa de la o de les persones que m’havien denunciat que elles serien les persones rancoroses, serien persones que tenien tant d’odi en el seu cos que tendrien dificultats per respirar, per inspirar, per viure. No saben què significa la frase: Viu i deixa viure! Només han après a defensar la seva llibertat… ah… llibertat per atacar els altres. Llibertat per imposar la seva voluntat, que massa vegades consisteix a aconseguir privar de la llibertat als altres. I així he arribat a la conclusió que havia de continuar escrivint notícies en què destaquin els atacs contra nosaltres, contra nosaltres… els catalans.

David Fernández ens informa a Vilaweb de la despesa militar de l’Estat espanyol i del govern del PSOE, que, per al 2022 puja a 22.796 milions d’euros anuals, més que en cap altre govern. Un 20% d’aquesta despesa té una finalitat militar. Resulta que tots els governs del PSOE tenen més despesa militar que els del PP. Aquesta és la conclusió d’un estudi fet pel “Centre Delàs d’Estudis per la Pau”. Però la major part d’aquesta despesa no prové del ministeri de Defensa espanyol, sinó que prové d’altres despeses i ministeris, igual com passa a Xina, Rússia i els EUA. Exactament són 22.795, 85 euros. La paradoxa malèvola és que no volen gastar 5 milions d’euros per doblar pel·lícules al català. Ja podeu argumentar el que vulgueu, aquesta és la qüestió.

Els atacs al model d’escola en català, mal anomenat model d’immersió lingüística, han arribat, com era d’esperar, a les Illes Balears (també hi va arribar Jaume I per dur-nos la catalanitat… i Felip V per llevar-nos-la). Sembla que envien una punta de llança, un pare, perquè reclami un 25% de castellà en l’educació de la seva filla, i després arriba una associació, com és “Hablamos espanyol” (ho tenen ben clar, és espanyol i no castellà) que dóna suport a aquell pare i la demana per a tots, tant si volen com si no volen. I la seva actuació es converteix en una croada. Personalment vos puc ben assegurar, que ja m’agradaria que a les escoles i instituts de les Illes Balears, s’hi usàs el català un 75%. Ho signo en aquest mateix moment. Aquesta gent no sap el que es pesca. L’únic que cerquen són recursos per a fer retrocedir el català, que va amb els frens de disc ben pitjats i li costa poder moure’s. Ja ho he dit altres vegades que crec això, aquesta associació està presidida per Gloria Lago. I la nina, els pares de la qual han fet la demanda assisteix a un institut de les Illes Balears. Aquí la paradoxa és que el castellà, anomenat pels associats espanyol, no té cap problema a les Illes, i que totes les accions que posin en marxa no els pot suposar gaire beneficis… però pot ser que els origini més d’un problema. Problema que s’hauran cercat solament ells. Espanya no pot continuar amb el tema de la persecució de la llengua catalana, com fa segles.

El president de la Generalitat valenciana ha aprofitat per fer un petit atac contra Espanya per poder despatxar-se a gust contra l’independentisme. Ha parlat de l’egoisme centralista, de la pèrdua de la serenitat i dels crits que es fan al Congrés o al govern, per dir que ja s’ha vist on duia l’independentisme, i on duu, em demanareu? Segons Ximo Puig, idò, l’independentisme no duu enlloc. Això ho ha dit en el seu discurs de Cap d’Any. Ha dedicat aquestes paraules al sobiranisme i al centralisme o unionisme. Ha demanat fugir de dogmes i extrems. El que passa és que no sap dir o desconeix quins són els que usen els dogmes i els extrems. Jo no vos ho diré. Vosaltres sou els qui ho sabeu! Aquest home s’entossudeix a creure que encara seran capaços de tenir una mirada plural i que seran capaços de veure que Espanya és un estat plurinacional. Aquesta seria l’única solució que podrien trobar però no la volen. Ni tan sols són capaços de creure en una Espanya plural, que és el mateix que no dir res. El president valencià cerca una Espanya justa que tracti bé les autonomies. Les rialles arriben a Papua Nova Guinea.

Com que el setembre de 2020 es va assaltar l’habitatge de Boye, l’advocat defensor de Carles Puigdemont, espai que teòricament estava vigilat per Securitas Direct, i que davant els reclams de l’advocat per aconseguir fotografies de l’assalt i proves per poder veure els culpables, l’empresa va respondre amb silenci absolut, davant aquesta situació l’advocat va sospitar que l’empresa no estigués relacionada amb les clavegueres de l’estat, perquè el que volen és trobar proves per dur-lo davant la justícia espanyola per poder condemnar-lo, ja que és l’advocat de Carles Puigdemont. El que ha passat ara per reviscolar aquest sentiment de Boye és que el dia 31 de desembre es varen presentar a casa seva dos treballadors de Securitas Direct perquè havia saltat l’alarma. L’advocat diu que és ben estrany, ja que no té cap alarma de Securitas. La seva sospita és que deu estar vigilat per les clavegueres de l’estat, que es troben aliades amb Securitas Direct. Per tant, molta atenció per part dels sobiranistes!