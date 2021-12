Tramudem el seu odi en amor a la nostra llengua

Suïssa és un estat plurinacional de bon de veres. Té quatre idiomes oficials de bon de veres. Vénc a dir que cadascun és l'únic oficial en tots els àmbits en el seu territori històric, inclosos els mitjans de comunicació d'àmbit estatal, incloses les instal·lacions de policia, les casernes militars, inclosa l'escola. Suïssa és una confederació formada de 26 cantons, cadascun amb una sola llengua oficial de les quatre que hi ha en tot l'estat alpí, que són l'alemany, el francès, l'italià i el romanx.

Tothom és lliure de triar a quin cantó suís vol viure. I cadascú sap que, allà on triï lliurement viure, hi ha unes normes laborals concretes, unes de sanitàries, unes de fiscals, unes de calendaris festius i d'horaris comercials, i també unes de lingüístiques. I cadascú sap que s'ha d'adaptar a les normes de convivència de tota casta com les parell que he dites.

Dia 5 d'octubre del 2007, aprovaren la Llei federal suïssa sobre llengües nacionals i comprensió entre comunitats lingüístiques. L'article 15 d'aquesta llei inclou el compromís de promoure l’ensenyament de llengües estrangeres i també l'objectiu que, en acabar l’escolarització obligatòria, els alumnes tenguin competències en almenys “una segona llengua nacional” així com en una “altra llengua estrangera”, que normalment és l'anglès. Així és que l'estat suís considera igual de suïsses totes les seves quatre llengües.

I l'estat espanyol què fa? Considera igual d'espanyoles i igual d'oficials les quatre llengües que hi ha en el seu territori? No ho paga respondre. És tan sols imaginable, que en el Principat, a València i a les Balears només sigui oficial el català? I només el galaicoportuguès a Galícia? I només el basc a Euskadi i Navarra? I no tan sols això sinó que, en acabar l'escola, els alumnes del territori ibèric de llengua pròpia castellana, que s'estén d'Oviedo a Múrcia i d'Osca a Huelva, dominin almanco una altra llengua oficial de les altres tres de l'estat i una d'estrangera? No ho paga tampoc respondre. L'estat espanyol no té per espanyola la llengua catalana, ni la basca ni la galaicoportuguesa. Només té per espanyol el castellà. I l'oficialitat constitucional i autonòmica de les tres llengües no castellanes, com més va més vol deixar-la sense efecte aquest estat ultranacionalista.

Reparau com els grans mitjans espanyols d'adoctrinament de masses, del degotís diari de casos de discriminació lingüística que patim els catalanoparlants de Mallorca, de les altres illes germanes, de València i del Principat, no n'hi ha cap ni un, de mitjà, que en parli mai. Ni d'un sol cas! L'estat ultranacionalista no s'autoimposa ni un 1% de català ni de basc ni de galaicoportuguès a les emissions públiques de les seves televisions i de les seves ràdios, tant estatals com privades. Ni en els judicis en els seus jutjats. Ni en les comissaries policials. Ni en cap quarter militar. Ni en les normes que regulen les projeccions de cine a les sales privades obertes al públic. Ni en la megafonia ni en la retolació de les companyies ni privades ni públiques de transports de persones per terra, ni marítimes ni aèries. Ni en la publicació del 'Boletín Oficial del Estado'. Ni enlloc. Absolutament enlloc.

Només li fa il·lusió el 'bilingüismo' allà on hi ha un intent d'ús normal del català, per exemple a les nostres escoles. Mirau si n'hi ha, de mils i mils i mils d'escoles on el 100% d'assignatures són en castellà, escampades d'Oviedo a Múrcia i d'Osca a Huelva, on dur-hi els seus nins si tant de greu els sap que vagin a escola en una llengua teòricament espanyola però no castellana. Idò aquí han de venir a acabussar els seus polítics, els seus mitjans de comunicació i els seus jutges nacionalistes contra la nostra escola. Vos imaginau que una sola família dels prop de trenta mil catalanoparlants que viuen a Madrid, se ficàs contra la immersió lingüística en castellà a qualsevol escola madrilenya? Farien cap guerra santa els jutges nacionalistes i els mitjans d'adoctrinament de masses contra l'escola madrilenya, a fer creure que allà s'hi mengen els al·lots catalanoparlants, com ara fan creure que ens menjam aquí els nins castellanoparlants, així com afirmanven els anys trenta que “es russos se mengen ets al·lots”, com me deia el meu padrí Jordi? -I sa putada era que mos ho crèiem, hi afegia ell!

Que l'odi contra la nostra llengua que fomenten subjectes com en Casado no ens provoqui odi cap a la seva llengua, sinó que ens multipliqui l'amor i l'estima a la nostra i el compromís de fer-la servir cada dia més onsevulla a la nostra terra.

Salut, pau, amor, alegria i bon Nadal a tothom!