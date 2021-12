Els catalans, on punyetes hem après a parlar en castellà?

El sol llueix amb tot el seu esplendor. S’han acabat els dies tapadots i tristos. Encara hi deu haver pagesos que sembren. D’altres maten el porc negre per fer menjua per a tot l’any, si encara s’usa fer-ho. El covid amagat darrrere el seu enunciat amb el corresponent nom de l’alfabet grec. S’acabarà primer l’alfabet abans que les variants covitanes. Ara, com més covid hi ha, menys prevenció. Es van omplint els hospitals i les uvis. No cal prevenir gaire. Tothom considera que això és una loteria i si a un no li ha tocat mai la grossa... perquè l’hi ha de tocar la malaltia? Els que comanden ens enganen, els científics no ho tenen clar. No hi ha hagut temps de fer res. Només han funcionat els científics que han inventat el virus maligne? Es veu que, com sempre, és més fàcil anar tort que dret. El morral s’ha convertit en un objecte quotidià. Fins que acceptem que un nou grip s’ha instal·lat a la Terra, al nostre planeta, al planeta en què vivim, que sembla que és l’únic que admet vida, fins i tot dels coronavirus. Un amic meu sempre diu: per set-cents mil anys que hem de viure...!

La resta de l’article serà a partir de publicacions i vídeos que es passegen per les xarxes socials. La tasca és superior a l’article que escrius a partir de les vivències viscudes, ja que s’ha de cercar la informació i transcriure, a vegades traduir i si és d’un vídeo s’ha de posar en marxa, memoritzar quatre o cinc paraules, aturar-lo, escriure-les, tornar-lo a posar en marxa i tornar a fer el mateix, i és una feinada fer-ho així, però he cregut que valia la pena.

Del diari online ‘La República’ i rebut per agència es narren les vicissituds del cap del PP, Casado, i de les seves mentides obsessives. Així podem llegir:

El president del PP, Pablo Casado, ha afirmat que a Catalunya «hi ha professors amb instruccions de no deixar anar al lavabo a nens perquè parlen en castellà».«Es pot tolerar?», ha preguntat el líder de l’oposició en un acte aquest divendres a Galícia, on també ha assegurat que «als fills de policies nacionals i guàrdies civils se’ls assenyala a classe i es diu que no poden estar integrats» o que hi ha nens a qui s’ha castigat «posant pedres a la motxilla» per haver parlat en castellà al pati de l’escola.

Casado també ha fet referència a «l’escandalós cas d’assenyalament» del nen de cinc anys a Canet de Mar. El president del PP ha acusat els socialistes de permetre-ho. «Això és el que estan fent no només ERC, JxCat i la CUP» sinó també «el partit que els fa imprescindibles en l’àmbit nacional, que és el PSOE», ha dit.

El president de Galícia ha insistit que està «convençut» que el PP «mai abandonarà els seus principis» per aconseguir la presidència de l’executiu espanyol i ha reiterat que cal «sentir-se orgullós de la història del partit». A més, Feijóo ha contraposat la situació de Catalunya amb la llengua al «bilingüisme cordial» que sosté que hi ha a Galícia.

Feijóo que és més potable que Casado ha volgut donar lliçons de comportament, enarborant el fet que Galícia és el lloc on es va originar el PP, però no diu que el creador va ser aquell que deia que Espanya era seva, ja que els carrers eren seus. «La calle es mía», proclamava.

I aquesta és la transcripció en castellà, que és així com parla la persona que apareix al vídeo. Diu el següent:

«Hola, me llamo Pol, llevo dos noches sin poder dormir, porque estoy ahí run run run run, pensando, donde conyo he aprendido yo a hablar castellano? Os juro que no lo sé. Porque estoy pensando que soy catalán, que vivo en Catalunya, que he estudiado en Catalunya, donde todo el mundo sabe que en Catalunya el castellano se discrimina, pero completísimamente. Siempre hablo con mi familia en catalán, entonces yo digo...dónde conyo he aprendido a hablar castellano? Entonces yo he preguntado a mi mamá a ver si cuando era pequenyo me había apuntado a clases clandestinas para aprender castellano. Mi mamà me ha contestado que no. Yo he dicho qué raro, hasta que he pensado, digo, calla, calla, calla...igual es porque igual todo lo que se dice es mentira i si os lo creéis es porque sois...es… porque estáis desinformados… ha sido raro el corte este… lo sé...pero, es porque estáis desinformados, no por otra cosa, vale! pero sé que queréis estar informados, un… un poquito, ale, adéu… adéu es adiós, he pensado a ver si se van a pensar que les he insultado en catalán o algo, vale… venga...»