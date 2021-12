Iniciativa solidària a Ona Mediterrània

Els programes d'Ona Mediterrània, Vint-i-un botons, dirigit per Marian Colmillo, i el Som divendres, coordinat per Luis García, volen ajudar a omplir el magatzem de l’ONG Mallorca sense fam, una ONG que col·labora amb les famílies vulnerables de Mallorca i els proporciona productes bàsics.

La crida que fan aquests programes és a omplir de productes de primera necessitat els punts de recollida situats a Can Alcover (Palma) i a la Llibreria Espirafocs (Inca).

A més a més, aquest proper dijous, 16 de desembre, a partir de les 19.00 hores, els programes Vint-i-un botons i Som divendres, s'han unit per fer el Programa Solidari d’Ona Mediterrània. Es farà en viu, a Can Alcover, amb entrevistes, actuacions musicals, els col·laboradors habituals. Per participar-hi, només caldrà fer alguna aportació a la capsa de recollida per a Mallorca sense fam.

Què s'hi pot dur?

Es recullen productes de primera necessitat:

- Alimentació infantil: Potets de fruites, de verdures. Cereals infantils. Llet de continuació.

- Productes de neteja i d'higiene personal.

- Aliments envasats i de llarga caducitat: arròs, pasta, llegums, llet, oli, galletes…

Tots hi estam convidats a participar d'aquesta iniciativa útil i positiva.