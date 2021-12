Aquest cap de setmana, Joves de Mallorca per la Llengua ha anunciat que convoca un Correllengua per a l'any 2022.

Més enllà dels molts elements emocionals que té aquest anunci per a un servidor, crec que és una de les notícies més importants de l'any.

El Correllengua de 1995, juntament amb la immensa cadena humana d'aquell any a Palma, va ser la primera gran mobilització popular en favor de la llengua catalana de la nostra història.

Si hom fa una mirada a la història de la lluita per la nostra llengua, hi detecta, de manera evident, un abans i un després.

Ara, 27 anys després i amb una pandèmia que, esperem que la Humanitat sigui capaç d'aplacar dins l'any que ve, torna a ser necessària la força i la màgia del Correllengua.

Caldrà sumar molts esforços per fer realitat el Correllengua 2022. No dubt que tots i totes ens posarem a disposició dels Joves de Mallorca per la Llengua perquè el Correllengua marqui una nova represa del moviment popular d'estima per la nostra llengua.