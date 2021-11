Salaris pandèmics

L'Agència Tributària espanyola publica cada octubre l'estadística "Mercado de trabajo y pensiones en las fuentes tributarias". Les dades que incorpora són, òbviament, les de l'exercici fiscal de l'any anterior. Per tant, les que s'han publicat aquests dies fan referència als salaris de 2020, l'any més dur de la pandèmia de la covid-19. La quantitat d'informació d'aquesta estadística és inabastable en un article no excessivament llarg, per això, només en comentaré algunes dades generals. Si s'escau, hi tornarem a aquesta estadística en setmanes properes.

Al conjunt del Regne d'Espanya el total de persones assalariades que declararen IRPF va ser de 18.484.793, un 3,5% menys que l'any 2019. Aquesta moderada baixada de persones assalariades s'explica pel fet que va haver-hi un total de 3.661.509 persones en Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO). El volum de salaris declarats s'enfilà als 378.988.970.687 €, gairebé un -4% en relació a l'any anterior. Tanmateix, la dada que em sembla més significativa és la referida al salari mitjà anual: 20.503 €, amb una moderadíssima minva del 0,3% respecte a 2019. Però, atenció: El salari mitjà anual de les persones que no varen ser afectades per cap ERTO va ser de 21.942 €, mentre que el de les que si es van veure afectades es va reduir als 14.675 €. La diferència és de gairebé el 50%!

Vegem ara aquestes mateixes dades, però pel que fa a les Illes Balears. Total de persones assalariades: 486.650, un -11% en relació a l'any anterior. Tot i haver-hi 148.950 persones en ERTO, el gran nombre de persones formalment eventuals, que no tenen dret a ser-hi als ERTOS, provoca aquest estirabot a la baixa de la població assalariada. El conjunt de salaris declarats és de 8.959.815.967 €, un -17,4% en relació amb l'any anterior. El salari mitjà anual és de 18.411 €, amb una forta minva del 7,17% si el comparam amb 2019. Tanmateix, el punt més cridaner d'aquest conjunt de dades és el següent: El salari mitjà que declaren a hisenda les persones que no han patit un ERTO és de 21.132 €, mentre que el de les que si l'han patit tot just arribà als 12.243 €. La diferència és del 42%.

La primera conclusió d'aquesta entrega de l'estadística de l'Agència Tributària sobre salaris de 2020 és que es corrobora la hipòtesi ja avançada per gairebé tothom: Agreujament de les diferències entre la població expressament rica i la no rica, entre la població assalariada, i constatació que les persones amb una relació laboral formalment (i, en molts casos, il·legalment) eventual són les més perjudicades per la crisi laboral conseqüència de la pandèmia. Tot plegat és especialment greu a les Illes Balears pel gran pes de l'eventualitat. Coses del mal viure del turisme!