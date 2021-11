Diu el tòpic que la política es fa, o s'hauria de fer, d'abaix cap adalt. Que la política de bon de veres es fa mirant als ulls als ciutadans, estant al seu costat. De tu a tu, devora la gent i no tancat i aïllat a un despatx d'un palau o d'un edifici inexpugnable. És evident que la política que millor s'identifica amb aquestes idees és la municipal, la que es fa als ajuntaments dels nostres pobles i ciutats. Per això molts opinen que per assumir determinats càrrecs primer s'hauria de passar per les corporacions locals.

Fa escassos dies s'ha acabat l'etapa d'un dels batles més incombustibles que han donat les Illes Balears des de la restauració de la democràcia. Mateu Puigròs ha estat Batle de Sant Llorenç durant 26 anys amb una capacitat de feina i empetia difícilment igualables. Ha estat pura energia per transformar i fer avançar el seu municipi.

Ja sé que la lloança d'un polític té molt mala premsa. Instal·lats en una clara tendència destructiva emfatitzar que hi hagi personatges que des de la discreció es dediquen cada dia a intentar que les coses millorin, que els problemes es resolguin, que les persones tenguin respostes adequades i que els grans projectes caminin, és una raresa.

En Mateu ha estat batle, un gran batle. I ho ha estat en positiu. Ho ha estat intentant ajudar a tothom que ha pogut, evitant atacs personals i enveges. Ho ha estat posant-se a la pell de les persones, cercant equilibris i comoditat per a tothom, mirant de trobar denominadors comuns i evitant bregues estèrils de mals sofrits que s'autoconstrueixen una pel·lícula que a l'hora de la veritat té molt més de ficció que de realitat. Ha estat Batle amb una actitud de servei públic de pedra picada i amb un tarannà franc i obert. Sempre hi era quan se l'havia de menester i sempre ha volgut fer la vida fàcil als seus veïnats.

Lògicament que haurà comès errors com qualsevol persona amb responsabilitats que ha de prendre moltíssimes decisions al llarg del temps. Ningú és infalible. I pensar que un polític no s'equivocarà pertany a un infantilisme molt propi de la crítica fàcil i sovint interessada que domina l'opinió pública. Allò important és que no s'equivoqui gaires pics, que ho faci en temes menors, que l'error fos poc evitable i que, sobretot, no ho faci voluntàriament o volent afavorir interessos espuris.

Una societat democràtica necessita exemples de dirigents que han sabut fer la seva feina ben feta, que han sabut apujar el llistó, que han estat exigents i s'han exigit, que lluiten i construeixen futur mantenint la convivència i generant concòrdia. L'antipolítica i el populisme són un corc per a la democràcia i de tant en tant posar casos reixits amb noms i llinatges de bona gestió democràtica pot ser un antídot a tenir en compte.

En Mateu Puigròs, Batle, és una història d'èxit. Un èxit treballat i guanyat a pols. Superant adversitats i tergiversacions, perseverant i mantenint el rumb. Essent permeable i accessible, sabent on la teva acció té sentit i és convenient. Posant tones d'humanitat a un ofici amb moments ingrats però que li ha permès fer molt de bé per a molta gent i posar fonaments de futur, i això ja és molt, moltíssim!

Josep Melià Ques

Diputat del Pi