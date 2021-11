És la Renda Bàsica una mesura feminista?

A tocar el 25 de novembre, és a dir, el Dia internacional per a l'eliminació de la violència envers les dones -de totes les violències masclistes, convindria dir-, ve a tomb recordar el manifest "Recursos i autonomia per a totes: Un manifest feminista per la Renda Bàsica". Va ser un manifest presentat a les acaballes de 2019. Les urgències per preparar el 8 de març d'aquell any, i l'esdeveniment de la pandèmia amb el confinament domiciliari feren que l'esmentat manifest no tingués la volada esperada, ni es va fer el debat que d' antuvi s'esperava.

En qualsevol cas, les impulsores del document tenen clar que la Renda Bàsica (RB) sí que ho és una mesura feminista. Entre altres coses argumenten que "una proposta és feminista o no ho és en la mesura en què aporta major autonomia a les dones, a la majoria de nosaltres. I, què no fa això els diners en el nostre món? Potser en un futur serem capaços de crear un altre tipus de societat, però, de moment, renda és autonomia. En el cas de les dones, a més, disposar de recursos també implica menor dependència respecte dels homes: més possibilitats de sortir d'una situació de violència masclista en la relació de parella, per exemple, o de no haver de suportar condicions laborals insultants o abusos sexuals en l'àmbit laboral per por de ser acomiadada. Disposar de recursos de manera incondicional ens alliberaria d'haver d'exposar-nos al paternalisme burocràtic, a la violència institucional per a obtenir el bàsic per a la vida quan el mercat de treball ens exclou o maltracta. La renda bàsica seria, en fi, una eina real, tangible davant les violències".

Casualment, els proppassats dies 19 i 20, a l'edifici històric de la Universidá d'Uviéu, i a la Casa de Cultura Teodoro Cuesta de Mieres se celebrà el XX Simposi anual de la Xarxa Renda Bàsica. Una de les primeres intervinents fou la periodista especialitzada en desigualtat i diplomada en antropologia social, Sarah Babiker Moreno, amb una ponència titulada "La RBUI y el movimiento feminista". Babiker, una de les impulsores d'aquell manifest, es lamentà de la invisibilitat del text, i del, per dir-ho així, feminisme partidari de la RB, i, alhora, repassà les diverses posicions –algunes força confrontades- que sobre aquest assumpte hi ha en el plural i divers moviment feminista.

Tanmateix em sembla evident que una proposta com la RB encaminada, a partir d'una garantia universal i incondicional de l'existència material, a assegurar la llibertat de debò a tothom, no acabaria amb el patriarcat, però algunes de les estructures patriarcals trontollarien. En qualsevol cas, debatem-ho fraternalment, i el 25-M tornem als carrers.