Contra el 'bla, bla, bla': ILP 'Avui per demà'

El GOB ha tornat a encertar-la en engegar una Iniciativa Legislativa Popular anomenada "Avui per demà", promovent l'aprovació pel Parlament de les Illes Balears de la "Llei de benestar per a les generacions presents i futures de les Illes Balears". Una llei que té per objecte "vetllar perquè les actuacions de les institucions públiques de les Illes Balears garanteixin el benestar ecològic, econòmic i social de les generacions presents i futures de les Illes Balears".

A parer meu, el text de la proposta articulada de llei és impecable, entenedora, i de fàcil aplicació. I, tanmateix, allò que em sembla cabdal són els fins a set objectius de benestar que es reflecteixen en l'article tres de la proposta de llei de la ILP "Avui per demà". Noti's que els sacrosants indicadors, com ara creixement del PIB, o augment de la productivitat i la competitivitat no hi són a la proposta d'objectius per garantir el benestar d'avui i demà. Les mètriques proposades per a mesurar-lo són unes altres, entre les quals hi figura en darrer lloc la següent: "La responsabilitat, entesa com la necessitat d'atendre i assumir la repercussió de les accions pròpies en la resta del planeta, cercant una contribució positiva al benestar global".

Encara que figuri en últim terme, aquest objectiu de benestar és especialment important, i, alhora, innovador en una societat tan turistitzada com la nostra. Cal recordar la transcendental petjada de carboni de la indústria turística, i, per una altra banda, no es pot negligir que el model neoliberal de gran indústria turística exemplifica extraordinàriament bé el fenomen que Stephan Lessenich ha anomenat "societats de l'externalització", és a dir, d'aquelles societats benestants que, per a ser-ho, han d'externalitzar gran part dels impactes ecològics i socials negatius a les societats empobrides. En aquest sentit, hom diria que la cerca d’ “una contribució positiva al benestar global” exigeix qüestionar la construcció social de les grandíssimes desigualtats globals i locals, i de l'actual "sistema de necessitats" (consumisme voraç vs. carències materials severes).

Amb tot plegat, s'escau persistir en allò de "pensa globalment, actua localment". El sus de la ILP "Avui per demà" ha coincidit amb la 26a Conferència de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic (COP26). Durant la cimera climàtica reunida a Glasgow, el moviment ecologista –especialment Fridays For Future- ha criticat amb força el “bla, bla, bla" dels poderosos del Món, s’ha mobilitzat contra la incomprensible “poca ambició” per a aconseguir –amb la concreció de polítiques- el modest objectiu de l'Acord de París de limitar l'escalfament global a 1,5 °C, i d'implementació de quelcom semblant a la justícia climàtica. Al final, la COP26 ha acabat malament perquè, com afirmen Ecologistes en Acció, en una situació d’emergència en la que #NoHiTemps, l'acord final prorroga l'improrrogable.

Per combatre a casa nostra el "bla, bla, bla", la ILP "Avui per demà" necessita persones fedatàries i signants. Com més firmes la recolzin més mal de fer ho tindrà el Parlament de les Illes Balears per justificar la seva no aprovació. Actuem localment. Som-hi!