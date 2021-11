Novembre, mes contra les violències masclistes

La setmana passada ja comentava que hem començat el mes de la tardor on es parlarà més de les violències masclistes, del patriarcat depredador, de la memòria i presència de tantes dones assassinades injustament.

El Moviment Feminista de Mallorca ja ha fet públic les seves cites a Ciutat. El 19, divendres, manifestació nocturna LA NIT ÉS NOSTRA, no mixta afegeixen. Des de la plaça de París a les 21 h. Una acció que s’ha anat fent durant anys, i que es va suspendre l’any passat per la pandèmia.

L’altra cita, el mateix 25 de novembre, dijous, a les 19 h Manifestació contra les violències masclistes, des de la plaça des Mercat Palma.

Altres organitzacions feministes d’arreu de la nostra illa aniran convocant les seves accions, com Dones de Llevant que cada any fa concentracions a la Bassa de Manacor i altres, que participaran en accions col·lectives al carrer, als Instituts de secundària.

Afortunadament ja són molts els Ajuntaments que organitzen actes culturals, representacions teatrals, presentacions de llibres, en aquest mes de novembre tots ells en el marc de la lluita contra les violències masclistes.

El Consell de Mallorca la institució que té les competències transferides en matèria d’igualtat i atenció a les víctimes, ha organitzat Jornades de formació, el 15 i 16 de novembre, a Petra, amb el títol LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES, un abordatge sistèmic. El primer dia hi trobareu expertes com Neus Tur politòloga, Francesca Mas advocada, Joana Etxano de l’organització Mugarik Gabe. El segon, diversos mòduls on s’abordarà la diversitat de les violències masclistes i recursos especialitzats, amb les aportacions de professionals d’institucions i d’entitats diverses que treballen amb les víctimes. El tercer, Treball en xarxa, teixit associatiu i municipalisme contra les violències masclistes, coneixereu el treball que s’està fent des del municipalisme, també en l’àmbit sanitari i el treball amb les diverses associacions feministes.

Una bona pràctica de treball conjunt institucions, entitats iassociacions, en una visió comunitària de com abordar les violències masclistes, la prevenció, i l’atenció a les dones víctimes.

Aquest és el camí, imprescindible, per avançar en la necessària implicació de tota la societat en la lluita contra aquest problema social, aquesta mostra del patriarcat que assassina dones i infants, tan present en la mentalitat d’homes que consideren les dones com a una propietat, com a objectes sexuals, i per tant poden disposar de la seva vida.

Un novembre ple d’accions en positiu, des dels diversos àmbits, les dones feministes als carrers, i les institucions que dediquen recursos humans i materials per afavorir la igualtat de les persones, el respecte, l’erradicació de les violències.