LOTS. Suport a les nostres empreses

La contractació pública també és una eina de política econòmica. Quan un poder públic decideix invertir 86 milions d'euros en fer nou nous centres de salut no només ha de valorar la millora sanitària que això comportarà sinó que també hauria de tenir en compte altres aspectes. I un d'aquests aspectes és afavorir que aquests doblers generin activitat a les empreses de les Illes Balears, a quantes més millor. Dit d'una altra manera què sembla més positiu que aquests 86 milions se'ls adjudiqui una empresa de fora de les Balears, un gran operador de la construcció i els serveis, o fer nou o més licitacions i així possibilitar que sis o set centres de salut siguin executats per empreses d'aquí, quedant els doblers aquí, tributant aquí... La resposta del Govern de les Illes Balears és que és millor fer una única licitació. Vergonya, cavallers vergonya!

La normativa més recent de contractació pública, en teoria, cerca que les petites i mitjanes empreses també puguin ser adjudicatàries davant el domini dels grans operadors a les licitacions públiques. L'instrument bàsic per rompre aquesta espècie d'oligopoli és evitar grans contractes, fragmentar-los, fer-ne diversos lots més petits i així donar més opcions a més empreses, sobretot, a les més pròximes territorialment. La lògica de tot això és aplastant, però té un problema: dona molta més feina a les administracions. És més còmode, fer un únic expedient, uns únics plecs i una única mesa de contractació per contractar nou centres de salut que haver de fer nou expedients, nou plecs, nou meses....

Recentment el Govern Balear ha presentat un ambiciós pla d'inversions pels pròxims 10 anys amb un import calculat de més de 4.600 milions d'euros. Un pla lligat amb aquesta gran oportunitat que són els fons europeus i que haurien de ser correctament aprofitats per transformar i modernitzar el nostre teixit productiu. Seguin el fil argumental exposat, no és el mateix que aquesta milionada quedi a empreses balears o que se'n vagin mar enllà. Si repartir 855 milions entre empreses i autònoms afectats per la pandèmia ha estat un èxit de l'executiu de na Francina Armengol, per què no hauria de ser una línia de feina encertada intentar que els 4.600 milions romanguin aquí i es reparteixin al màxim. No seria aquesta una nova línia de suport a les nostres empreses? No seria aquesta una mostra del compromís del Govern amb les nostres empreses i amb el nostre teixit productiu? No seria aquesta una bona iniciativa per avançar en equitat i repartiment de la riquesa?

Una de les grans licitacions públiques del Govern Armengol ha estat les noves concessions de transport per carretera a Mallorca (servei d'autobusos interurbans) per un import de 479 milions d'euros. Aquest contracte es va fer en tres lots. Abans d'aquesta licitació el transport terrestre a Mallorca estava dividida en molts més lots i això possibilitava que hagués empreses mallorquines adjudicatàries d'una concessió. El Govern va decidir fer lots més grossos i va decidir no pensar en l'efecte que això tendria sobre les nostres empreses. Un mal exemple.

Ara estam iniciant un període que se'ns diu que serà d'alta inversió pública. Encara que existeixi un mar de dubtes, sobretot, en relació als fons europeus, el que no hauria de ser admissible és que el Govern no plantegi una estratègia inversora on l'objectiu de màxima participació de les nostres empreses sigui un dels elements a tenir en compte i, per tant, s'aposti per treure les licitacions públiques amb el màxim de lots possibles. Això dels nou nous centres de salut no s'hauria de tornar repetir. Perquè els Governs més enllà de les paraules xerren pels seus fets...

Josep Melià Ques

Diputat del Pi-Proposta per les Illes Balears.