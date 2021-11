Novembre ja és aquí

Comença el mes de novembre, amb la festa de les ànimes, amb la presència de les persones desaparegudes de les famílies en el record que els fa perviure. Hi ha moltes famílies que necessiten visitar les tombes, dur-hi flors, romandre una estona recordant els moments viscuts. Ho hauran fet aquest cap de setmana llarg, proppassat.

Anuncien canvis de temps, la primavera de l’hivern es fa present amb pluges i baixada de temperatura. Comença el mes amb la cimera pel clima a Glasgow, Escòcia, del diumenge 31 al 12, on s’ha d’analitzar la situació actual i recomanar més mesures per aturar l’emergència climàtica. Sembla que en aquesta ocasió es demana més resolucions, més inversions, ja no tant «recomanacions» als Estats sinó que s’ha calculat en 100.000 milions de dòlars, cada any, que han d’invertir els països rics en els més empobrits per reduir els efectes de la pandèmia, per aconseguir aturar l’escalfament global del planeta.

Organitzacions ecologistes com Greenpeace, o l’activista sueca Greta Thunberg, han alertat als participants que la humanitat necessita compromisos seriosos, resultats a curt, mitjà i llarg termini per abordar les desigualtats que vivim en aquest segle XXI.

Haurem de mantenir-nos atentes a les notícies que vagi generant aquesta cimera, prendre nota dels resultats i confiar que siguin conseqüents amb allò que la gent més conscient reclama.

En aquest mes viurem, el 25, la commemoració del dia mundial contra les violències masclistes. Arreu del món se celebraran manifestacions, actes reivindicatius diversos per tenir present tantes dones que han perdut la seva vida pel fet de ser-ho. També aquí, el Moviment Feminista de Mallorca, associacions de dones de les quatre illes, als Instituts i escoles, els Ajuntaments i institucions diverses, organitzaran actes contra les violències.

Un any més sortirem als carrers per dir alt i ben fort que Ni una més! Ha de perdre la vida, ha de viure amb por, ha de mantenir una relació basada en el menyspreu i la violència física, psíquica.

Un any més coneixerem l’agenda d’actes del nostre poble, i animarem a participar no només les dones feministes, també els homes que volem rompre amb el masclisme amb què els han educat. Un any més debatrem amb aquells que mantenen actituds negacionistes, del que no n’hi ha per tant, o, jo ajut molt la meva dona, faig la paella els diumenges...

També rebatrem arguments de tantes dones que necessiten dir: no som feminista, sou unes radicals! O com diuen algunes dirigents de dretes el feminisme és cosa de les esquerres, jo vull la igualtat però no som feminista. No cal recordar altres «perles» de la Presidenta Díaz Ayuso, tan satisfeta d’ella mateixa i dels seus socis de VOX.

Rebatrem, argumentarem i dialogarem posant exemples entenedors, per convèncer que el feminisme és una concepció del món que veu la humanitat formada per homes i dones amb els mateixos drets, les mateixes obligacions com a persones humanes, que vol la llibertat basada en el respecte, no en l’individualisme, la llibertat com a éssers socials que som. Que vol la igualtat de totes les persones sense discriminacions pel color de la pell, per l’orientació sexual, per les creences i ideologies. Que se sent solidària amb les persones que pateixen per aquestes discriminacions, per l’abús i opressió d’aquells que se senten superiors perquè tenen el poder dels doblers. Que es compromet en la lluita per aconseguir un món millor per a les generacions futures, que es mereixen viure una vida digna, amb igualtat, justícia, solidaritat, i sobretot sense patriarcat que considera les dones inferiors, com a persones.