I si deixam Bellver en pau?

Els “parcs” tornen a esser polèmica a Palma. És una mena de malaltia endèmica. Més de dues-centes persones, si feim la mitjana del que s’ha dit, es manifestaren diumenge en contra que el seu ajuntament els “faci un parc” que ja és dir. Es veu que no ha bastat el ridícul del Canòdrom en particular, i de tota la resta en general. Cort “fort i no et moguis” ens vol regalar un altre parc, però en aquest cas és de muntar una mena de “fort Apatxe” dins el bosc.

Serà que en tot Palma no tenim altre espai per a fer un parc d’aventures. Si ha d’esser a Bellver, ves a saber per què, la franja annexionada de Son Berga podria servir, i per cert va costar una milionada que mai no s’ha explicat bé, però ja està fet. Per allà hi ha un parell de quarterades que almanco no són bosc “ni són res” per explicar-ho aviat, aleshores un parc d’aventures per allà almenys no espanyaria res. Per l’entrada de la Bonanova també hi ha redols que no caldria espanyar res per a fer parcs infantils divertits.

Tot i això, els problemes de la vida urbana s’haurien de solucionar en zona urbana, que també pot esser una zona verda de les habituals de Palma, realment molt més grises que verdes, però ja m’enteneu. El canòdrom dels orgues i l’exvelòdrom del Tirador dels orgues, que estava programat com a “jardines” al pla de Calvet, o sigui fa més de cent anys, i qui dia passa fent el colló segle empeny. La zona del parc de sa Riera a tocar del camp del Mallorca antic, el mateix “Lluís Sitjar”... hi ha zona grisa i trista per na Bet i sa mare. En Part perquè Palma és una autèntica desgràcia en matèria de parcs i jardins, des del mateix pla Calvet, com a mínim.

Amb aquest panorama el mínim d’intel·ligència seria no espanyar el que tenim, i a Bellver tenim un bon bosc, o no tan bo però sí que és el que tenim. L’equilibri és límit, per dir-ho amb ànim d’aixecar l’ànim. Això fent equilibris “que si és un bosc-que si és un parc”, que si hem de compaginar aucells i visitants... límit. Idò si empenyem un poc més ja passam al nivell de degradació. Només per passejar un dia qualsevol ja som massa visitants, per a voler que el bosc pugui evolucionar com a tal.

Aleshores no treu cap enlloc crear més pols d’atracció, i sobretot amb activitats que res tenen a veure amb el castell ni amb el bosc, i no diguem ja si li van contrari. Un parc d’aventures, que ningú no discuteix que faci falta a Palma, i manco altres zones per a nins, no té res a veure amb Bellver i no li aportarà res a part de sobresaturació i més degradació. El bosc no pot rebre més pressió humana. Fins i tot podríem reflexionar (he dit reflexionar) si no ens hauríem de plantejar de disminuir els actes massius, o dur-los a una altra banda, i efectivament estic pensant en el dia de l’Àngel i Sant Sebastià. Per què n0 es fa al parc de sa Riera? Per què és lleig? I per què un parc artificial és lleig i un bosc és garrit? I per què hem d’espanyar el més garrit? A part, aquest “més garrit” és el que lluita (ell, el bosc a pesar de nosaltres) contra el canvi climàtic.

Per tot això, supòs, i per molts altres problemes d’abús de la Natura per part de la ciutadania, aquest diumenge centenars de persones, en una passejada reivindicativa organitzada per ‘Son Quint-Parc natural de Ponent’ i l’Associació de veïns del Terreno, s’han manifestat en contra de la creació d’un nou megaparc d’aventures dins el bosc de Bellver. També creuen que les possibilitats d’ubicació d’un parc d’aventures són moltes i crear més pols d’atracció dins Bellver contradiu els mateixos plans de gestió del mateix Ajuntament, a part de la hipocresia amb això del canvi climàtic.

Estam en alerta roja per l’augment de temperatures mundial, la garriga mediterrània és al límit de desertització per eixut estival, que en les darreres dècades s’ha allargat un mes. Les ‘nits tropicals’ ja són tot l’estiu. A Bellver no només hi ha pins que s’assequen, també hi ha mates i altres arbusts que a finals d’estiu ja es queden socarrats, un indicador inequívoc que el bosc és al límit de sa supervivència.

Per a més ridícul fa quaranta anys (documentats) que estam en les mateixes. La població ha augmentat molt (s’ha duplicat?), el nombre de turistes s’ha disparat. L’Ajuntament de Palma ha demostrat per activa i passiva que de parcs i jardins no en sap. Ni evitar la degradació de Bellver, ni vestir el canòdrom, ni netejar la façana de Son Peretó.

I amb la resta de problemes ciutadans la cosa no millora gaire. L’equip d’Hila té un problema molt greu i és que ningú no en parla bé, i les previsions electorals també es presenten grises. Si no reculen en embolics que ningú no demanava i no es posen immediatament a les ordres d’un gabinet de crisi, el PP ja pot comanar un arc de triomf.