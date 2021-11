El PP l'encerta quan s'equivoca

El Partit Popular de les Illes Balears va emetre un comunicat, la setmana passada, en el qual exigia a la presidenta del Govern, Francina Armengol, «que no segueixi posant obstacles per cobrir places a Sanitat» i afirmava literalment que «El català ha de ser un requisit i no un mèrit per als professionals sanitaris, als quals, a més, se'ls hauria de compensar pel cost de la insularitat per així incentivar-los per a la seva incorporació al lloc de feina».

Molta gent va pensar que a la fi el PP es posicionava de manera coherent (cal recordar que sempre ha defensat que el castellà ha de ser un requisit indispensable).

Al cap d'unes hores, però, la formació conservadora, va emetre un altre comunicat on explicava que el seu posicionament a favor del requisit de català, era a causa d'un error de comunicació.

El PP, idò, manté la seva postura diferent respecte a les llengües. Està a favor de que el castellà sigui un requisit i que la llengua pròpia de les Balears sigui un mèrit per accedir a una plaça de funcionari de sanitat a les Illes Balears.