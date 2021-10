Sabotatge del Govern i del Consell contra la mallorquinitat

Per si no n'hi hagués prou amb la castellanització de la cartelleria, a la megafonia, a la comunicació interna i de cap als usuaris en el centres sanitaris de l'IB-Salut, que el Govern s'és vist obligat a rectificar una mica davant la pressió que han feta organitzacions en defensa de la nostra llengua com ara la Plataforma per la Llengua, i per si no n'hi hagués prou amb la castellanització tira-tira, dolcet dolcet, de la cartelleria que també va fent, de manera gradual, sense frissar però tampoc badar, sense fer renou, el TIB, els Transports públics de les Illes Balears, ara, fa un parell de mesos, veim com el Canal 4, que emetia bona part de la seva programació en català, és passat a esser de FibWi, una televisió privada totalment en castellà.

Ara mateix, el Consell de Mallorca hi emet un reportatge que ha fet en castellà, sobre la “Piedra en Seco”, és a dir, sobre la tradicional paret mallorquina feta de pedra en sec. Vos afigurau què dirien els nostres avantpassats mallorquins, que feren les nostres parets seques amb les seves mans, si sentien aquest reportatge?

Aquest canal és una concessió de l'espai ràdioelectric de què disposa el Govern de les Illes Balears perquè hi pugui emetre qualque televisió privada. Jo me deman una cosa que fa estona que tocarien haver demanada al Govern, per començar, els partits que se consideren “de país”, vénc a dir el PI i MÉS, però també els partits que s'autoanomenen “constitucionalistes”. Com molt bé va fer observar la setmana passada en Toni Bennàssar, col·laborador d'aquest programa molt ben documentat de tot quant hi exposa, la ideologia castellanista d'aquest canal arriba a l'extrem que, quan periodistes de llinatges ben mallorquins entrevisten gent pel carrer, sempre, sempre, sempre l'entrevisten en castellà. I, si hi ha cap mallorquí que els contesti en mallorquí, ells insisteixen a demanar-los les coses en castellà. No hi ha dubte que les instruccions ideològiques de l'empresa van en aquest sentit.

Recordem que l'article 3 de la Constitució espanyola, en els seus punts 2 i 4, declara que “Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos” i que “la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección”.

Recordem també que l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, en el seu Preàmbul, declara que "La llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, i la nostra cultura i tradicions són uns elements identificadors de la nostra societat i, en conseqüència, són elements vertebradors de la nostra identitat". I, en el seu article 4, aquest Estatut diu ben clar que ”La llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, tindrà, juntament amb la castellana, el caràcter d’idioma oficial”, que “Tots tenen el dret de conèixer-la i d’usar-la, i ningú no podrà ser discriminat per causa de l’idioma”. i també que “Les institucions de les Illes Balears garantiran l’ús normal i oficial dels dos idiomes, prendran les mesures necessàries per assegurar-ne el coneixement i crearan les condicions que permetin arribar a la igualtat plena de les dues llengües quant als drets dels ciutadans de les Illes Balears”.

Finalment, l'article 4 de la Llei de Normalitació Lingüística de les Illes Balears, ordena ben clar que: “Els poders públics han d’adoptar les mesures necessàries per a fer efectius la promoció, el coneixement i l’ús normal de la llengua catalana”.

Per tant, és ben hora que tant les forces mallorquinistes del Parlament, com les que s'omplen la boca amb “la Constitución”, que consideren sagrada, demanin explicacions al Govern i al Consell de per què van contra totes aquestes lleis i a què ve tota aquesta ofensiva contra la mallorquinitat!