La Hispanitat, la celebració d’un espoli

Després d’un petit descans per assumptes personals, retorn a la tasca d’escriure sobre les coses que passen, que no són mot diferents a les que passaven abans de les diminutes vacances. El volcà a l’illa de la Palma no descansa i continua amb la seva tasca de destrucció. Molts programes televisius els envien records, els diuen que els tenen en el cor i que no els obliden. Com pot ser això? No veuen els comunicadors que les persones que ho han perdut tot no necessiten estar en el cor de ningú, necessiten ajuda. Si els pots oferir ajuda, ajuda’ls! No els recordis, ajuda’ls! Si han perdut una casa, necessiten tot el que faci falta per construir-ne una altra. Necessiten queviures per subsistir i necessiten roba per vestir-se. Així que menys recordar-los i més ajudar-los. Obriu comptes per tot arreu per enviar les ajudes i demanau-les. Així els fareu el servei que necessiten. Si som els més solidaris, ho hem de demostrar; i si no ho som, no hem de bravejar de ser-ho.

Mentre això passa, i no feim quasi res per evitar que el canvi climàtic existesqui, els aspirants a polítics i els polítics en exercici, en continuen fent de les seves. L’altre dia n’hi havia un dels 'Cs', que com que veu que so és ningú ni poden fer res, criticava els governants i els aspirants a ser-ho: “Se están repartiendo los cromos”, deia. Nosaltres, quan érem infants no ens repartíem els cromos, ni tan sols els repetits, però aquest “ciudadano” deu trobar que hi ha repartició, de llepolies... de càrrecs... en vol algun ell? Segurament. Haurà de fer com en Cantó. Haurà de fer voltes com una baldufa, perquè el col·loquin a algun lloc, encara que no sàpiga res del que es tracti allò que volen d’ell. Com pitjor ho faci, millor anirà. Si tanmateix hi ha d’haver un canvi de governants, quin canvi podrà ser, si els votants del canvi han de ser aquells que piten a un president i aplaudeixen a una cabra. Estam ben arreglats.

Quina vergonya! Assistir a la diada de la Hispanitat sense preguntar-se què se celebra ni què significa aquell dia. L’únic objectiu que es té, és xiular i cridar contra el president del Govern. Qui ha donat l’ordre? Qui ha repartit la consigna? ¿Com és possible que l’aspirant a president del Govern, aquest dretà que només pensa en malparlar del president del Govern, digui que la major gesta que ha fet la Humanitat ha estat el descobriment i colonització d’Amèrica, i, per tant, és una qüestió que s’ha de celebrar? Per què no es preocupen de tornar tot el que els varen robar als llatinoamericans? Per què celebren un espoli i un lladronici? No els cau la cara de vergonya per haver-los robat la riquesa, la cultura i la llengua? Tantes cultures i tantes llengües destruïdes! Ho celebren de la mateixa manera que un dia celebraran haver acabat amb la cultura catalana, la basca i la gallega,,, i les corresponents llengües: el català, l’euskera i el galaico-portuguès.

La Hispanitat és una vergonya per a Espanya, i tant allà com aquí hi ha moltes persones que no tenen res a celebrar. Només hi ha molta riquesa a reclamar, aquella riquesa que duien amb les caravel·les d’aquell temps, i que tantes varen naufragar. Per tant, part de la riquesa es troba en el fons de la mar. L’altre va servir perquè una gran part de la societat es dedicàs a viure sense fer-ne ni brot. Per això quan a Europa va començar la revolució industrial, aquí no se’n varen ni adonar. Aquí es continuava vivint de l’espoli a les colònies d’ultramar, fins que els mateixos descendents d’espanyols que vivien allà se’n varen adonar que havien d’acabar amb aquesta situació que els empobria com més temps passava i es varen independitzar un rere l’altre. És per la mateixa raó que aquí també volen independitzar-se els catalans i els bascos. Els gallecs ja quasi han estat convertits en espanyols. Nosaltres ens independitzarem poc temps després que ho facin els catalans del Principat. És una qüestió de consciència, de voluntat i de ganes de superar un espoli que desemboqui en una vida millor i més democràtica, ja que a Espanya no saben què és la democràcia, encara que es creguin ser campions.