Segles després... 'La Justícia, també en català'

Els ciutadans que volen exercir el seu dret a usar la llengua catalana davant l'administració de justícia es troben, en el millor dels casos en la situació que són tractats com a estrangers al seu propi país.

Però el més habitual és que siguin tractats com si fossin negres a la Sud-àfrica de l'apartheid (fa molts d'anys vaig publicar aquest article que ho denunciava i que va tenir gran impacte).

Si pretens usar el català davant l'administració de justícia et pots trobar que el teu propi advocat et recomani que no ho facis perquè podria perjudicar els teus interessos, si persisteixes, aniràs trobant tota mena d'entrebancs i, fins i tot, et pots trobar amb la mateixa 'recomanació' de l'advocat però feta pel propi jutge... i a vegades pot ser encara pitjor: en compte de recomanació és, directament, una exigència.

Ara, després de segles de patir aquesta situació, el Tribunal Superior de Justícia de les Balears (TSJIB) i el Govern i d'altres organismes i entitats com l'Obra Cultural Balear, han presentat la campanya 'La Justícia, també en català', amb l'objectiu de promoure l'ús de la llengua catalana a l'Administració de justícia i de fomentar el coneixement i el respecte dels drets lingüístics.

La iniciativa arriba tard. Tardíssim. Generacions i generacions de ciutadans dels territoris de parla catalana sota administració espanyola han estat tractats de manera injusta pels suposats responsables d'impartir justícia.

I malgrat això, cal celebrar aquesta iniciativa, donar-hi suport i mantenir-se vigilants per veure fins on arriba.