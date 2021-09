Referèndum de l'1-O: deu constatacions

El referèndum d'autodeterminació de Catalunya del primer d'octubre de 2017 és una data que ha marcat la nostra història recent i que continua marcant la política al nostre país i també a Espanya i, en menor mesura a Europa. Amb la perspectiva que ens ofereixen els quatre anys passats reiteram allò que ja hem dit, en d'altres ocasions i ho ordenam en deu constatacions.

- Va ser el dia en el qual l'Estat espanyol va perdre la poca legitimitat que li quedava a Catalunya.

- Va ser el pitjor dia pel règim del 78 i per la monarquia borbònica que el representa.

- Va ser un dia que va quedar retratada molta gent. També els revolucionaris de boqueta.

- Va ser el dia que es va agreujar, infinitament, la crisi de la democràcia a l'Estat espanyol. Des d'aquell dia l'espiral de degradació de les garanties democràtiques ha crescut de manera exponencial.

- Va ser el dia que molts europeus varen conèixer el vertader tarannà de l'espanyolisme.

-Va ser el major exemple d'autoorganització popular a l'Europa del Segle XXI.

- Va ser el dia en que els catalans del Principat es varen guanyar el dret a la Independència.

- Va ser el dia que es va internacionalitzar definitivament el fet nacional català. Molta gent, a moltes parts del món varen ser conscients que a Catalunya hi ha una majoria social que vol la independència.

- Va ser una gran oportunitat perduda per les grans institucions internacionals. L'ONU, la UE i altres institucions internacionals varen perdre la gran oportunitat de canviar (a millor) la història. Era una ocasió immillorable per donar suport a una manera d'accedir a l'exercici de l'autodeterminació sense fer ús de la violència. Hauria pogut ser un gran exemple a nivell mundial.

- Va ser un referèndum d'autodeterminació. L'únic possible, avui per avui, en el marc de la pseudodemocràcia espanyola. Un referèndum amb resultat claríssim, més del 90% a favor de la independència i amb menys del 10% en contra. Un referèndum amb una participació suficient com per tenir clar que el sí a la independència és clarament i indiscutiblement majoritari.