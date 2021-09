Fa Pep IB3

Podria ser l'argument d'un serial. Dolent. Barat. Xaró. D'això turc que ara s'usa.

Amor mai no correspost.

Una gent que abans que ningú altre ho imaginàs, proposa que les Illes Balears tenguin una una televisió autonòmica. Fan manifests, pancartes, diades als carrers...

Els retros, els progres i altres del País i de l'altre País, ridiculitzen la idea i se'n foten públicament: «com voleu que una Comunitat tan petita tengui una televisió pròpia?». N'hi ha que ho pontifiquen a les tertúlies i a les seves columnes.

I malgrat tot, la idea s'obri camí. Agafa cos.

Finalment, un dels diversos lladres que han presidit aquella «petita» Comunitat, posa en marxa la idea. No per res, com el Metro de Palma (una altra idea de bomber), perquè així pot robar encara més, pot comprar voluntats i pot enxufar els seus amics madrilenys engominats i de clenxa recta.

La cosa evoluciona. Millora. Ni que sigui perquè era impossible empitjorar. Però es manté una constant: la ignorància i el menyspreu a aquells pioners, a aquells que sempre i malgrat tot, varen mantenir la seva estimació i respecte pel projecte.

Estimació i respecte crítics, això sí.

Els guionistes poden estirar l'argument fins on siguin capaços... però en algun moment hauran de tenir en compte el capítol en el qual el malvat Voxer arriba al poder de la mà d'en PePe i pretenen tancar el canal.

Aleshores, aquells amants despitats i desdenyats tornen a agafar les pancartes. I tornen al carrer.