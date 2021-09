Carta a Matilde Landa

Companya, camarada, volia escriure unes línies, malgrat que sàpiga que mai les podràs llegir a causa de l’enemic de la justícia social i de la nostra classe.

Vull dir-te que 79 anys més tard, el partit, compleix cent anys i sé segur que estaries orgullosa d’un segle de lluita en defensa dels qui no som res, de les treballadores, dels pàries de la terra. D’ençà que marxares, vull dir-te que al final passaren, però guanyàrem i recuperarem part del perdut, a un preu que mai podrem pagar, regat amb sang rotja. Com la teva, mai comprendrem l’immens preu per assolir petites grans fites dins la història. Reférem una part del front popular, Esquerra Unida i Unides Podem, amb el que aspirem a transformar la realitat.

Potser et sorprendrà aquesta carta, però no saps l’important que fores, l’important que ets avui dia. Ets una de les nostres principals referències, de coherència, de principis ferms, d’inflexió i de dignitat, que ens ajuda a seguir endavant, a reflexionar sobre si fem el correcte, d’arribar fins a les darreres conseqüències en defensa de la gent feinera d’aquest món tan cruel i injust.

Esper camarada, que cada any d’ençà que et mataren, hagis escoltat l’estima de la teva militància, del poble, de les treballadores, has transcendit l’eina política que ens hem donat, convertint-te en una referència. Cada any quan et deixem les flors i aixequem el puny ens fas sentir tan petits, la teva militància fou tan dura, tant dins com fora de la presó. Emociona que els més veterans hagin passat pel mateix pas que tu, i que malgrat tot igual que tu, segueixen aquí devora teu, celebrant cada any les nostres aspiracions de transformació del món, construint socialisme cada dia.

Ens vares ensenyar tant, esper que estiguem a l’altura de la història de la mateixa manera que ho feres tu, aquí seguirem a la trinxera de foc creuat en defensa dels qui no som res, de les oblidades, de les treballadores, en definitiva, dels pàries de la terra.

Camarada, descansa, esper que la terra et sigui lleu, volia dir-te que setanta nou anys més tard seguim recordant-te, ens veurem prest, l’any qui ve tornarem a dur-te la teva bandera amb les eines, la bandera que defensares a la guerra civil, i els cants de tanta gent que creu amb el mateix que tu, avui dia. El futur és nostre. Descansa Matilde, fins prest!

Att. Juanjo Martínez i Riera, Coordinador General d’Esquerra Unida de les Illes Balears.