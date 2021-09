Sí al benestar social (i per tant, no a l'ampliació de l'aeroport)

Diuen que quan es decapita un pollastre o una gallina, el pobre animal viu diversos segons o minuts (als EUA n'hi va haver un, Mike the Headless Chicken, també conegut com a Miracle Mike, que va viure 18 mesos) i que és el dolor produït pel tall, allò que fa que tenguin moviments convulsos aletejant i corrent, sense saber on van. Es tracta d'un acte reflex. La raó científica és que bona part del control d'aquests moviments és a la medul·la espinal i no en el cervell.

Disculpau la imatge brutal, però aquella expressió de 'com un pollastre sense cap' és la que em suggereix la proposta d'ampliació de l'aeroport de Palma (i la del de Barcelona, també).

La destralada que ha significat la pandèmia per al sistema econòmic de les Illes Balears, sembla que ha provocat la mateixa reacció en governants i elits econòmiques: intenten recuperar el moviment... però sense cap. Sense cap sentit.

L'ampliació de l'aeroport de Son Santjoan va contra els interessos dels habitants de Mallorca i contra la tendència mundial.

L'ampliació de l'aeroport de Palma suposaria, en primer lloc, molèsties importants als ciutadans de les poblacions veïnades de l'aeròdrom.

També suposaria augmentar el transit aeri damunt Mallorca: més avions i més emissions contaminants, i un increment considerable del nombre de passatgers, que no significa més ingressos per a ningú, excepte per a Aena. En canvi, aquest augment considerable de trànsit de persones intensificaria, no només els problemes ecològics i climàtics, sinó també els problemes socials derivats de la massificació, com el consum del territori; el consum de recursos naturals escassos com l'aigua, l'energia, els aliments i l'accés i dret a l'habitatge; i el col·lapse del sistema de transport basat en el transport privat.

Volem viure millor. Volem que tothom que viu a Mallorca visqui cada vegada millor, universalitzar el benestar social, i estam convençuts que és possible, però per això cal repensar-nos com a societat, com a economia...

I cal fer-ho amb cap.