Observar el mercat… escoltar els joves

Ja fa molts d’anys que vàrem recordar als predicadors constitucionalistes espanyols, que la seva estimada constitució diu, textualment, en el seu article 47: «Tots els espanyols tenen dret a un habitatge digne i adequat. Els poders públics promouran les condicions necessàries i establiran les normes pertinents per tal de fer efectiu aquest dret, i regularan la utilització del sòl d'acord amb l'interès general per tal d'impedir l'especulació.»

Quan acabeu d’esbutzar-vos de riure, continuam.

Observam, perplexos, com el sacrosant mercat, que mai no s’equivoca, ha creat un cercle viciós mal de rompre.

Acceptem (des del punt de vista teòric, si més no) que el mercat té prevista l’expulsió dels mallorquins joves excessivament formats del seu paradís i la substitució per altres joves disposats a deixar-se explotar.

La pregunta, aleshores és, on fa comptes el mercat que visquin els explotats, si qualsevol xibiu costarà més que el sou que el mercat els ha designat.

Mallorca no té rere país on fer-hi infrahabitatges destinats a que els joves precaritzats descansin les hores necessàries per a poder ser explotats al dia següent… romandrem atents al mercat.

Però, sobretot, escoltarem els joves: el diagnòstic que fan i les propostes de solució que aporten.

Aquest dijous, 20 de març, a les 19 hores, a Can Alcover, escoltarem els joves en el debat que ha organitzat la revista L’ESTEL.