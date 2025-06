Un dia qualsevol en la vida de Leopold Bloom

Ulisses narra la història d’un dia qualsevol, el 16 de juny de 1904, en la vida de Leopold Bloom, la seva dona Molly Bloom i el jove escriptor Stephen Dedalus, a la ciutat de Dublín. És amb la descripció dels mons interiors d’aquests tres personatges de vides insignificants que James Joyce (1885-1941) plasma per primer cop l’essència de l’existència humana, amb una nova dimensió de gran profunditat psicològica, en una obra monumental. Ulisses generà una enorme polseguera en el seu moment, arribant a ser censurada i prohibida. No obstant això, l’obra es pot considerar com un punt d’inflexió en la modernitat literària i és, sens dubte, una de les novel·les de la literatura anglesa més influents i discutides del segle XX.