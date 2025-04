L’editorial Virus publica ‘La pagesia i la lluita de classes’ de Bernard Lambert

Bernard Lambert (1931-1984) és segurament el principal pare intel·lectual d’un conjunt de moviments amb diferents branques, com la Confédération Paysanne, i una influència històrica per a fenòmens com les zads (zones a defensar) o les Soulèvements de la Terre (revoltes de la terra). Fill d’un agricultor arrendatari, va començar militant a organitzacions agràries i catòliques i a les seccions juvenils dels sindicats agraris hegemònics, fins que l’experiència social i organitzativa el va fer radicalitzar-se. El palpable nivell de desigualtat i dependència de la pagesia a la seva zona, després d’un intens procés de modernització i mecanització de menys d’una dècada, el va portar fins a una crítica radical tant de la posició pagesa dins del capitalisme com de les pràctiques sindicals agràries. Des d’aquell moment fins a la seva mort el 1984, va ser un agitador i pensador pràctic que va contribuir decisivament a l’actual escenari de les lluites pel territori.