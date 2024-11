El Govern aprova una declaració institucional sobre la retirada de Rafel Nadal: «És l’esportista amb més projecció d’Espanya»

El Consell de Govern ha aprovat aquest divendres una declaració institucional amb motiu de la retirada del tennis professional de Rafel Nadal (Manacor, 1986) després de participar el dimarts dia 19 a les semifinals de la Copa Davis. Segons el Govern, «en aquests més de vint anys de trajectòria esportiva s’ha convertit en l’esportista amb més projecció i transcendència de la història de les Illes Balears i també del conjunt d’Espanya».

Segons ha volgut recordar l’Executiu de Marga Prohens, «entre els innumerables èxits de la seva carrera esportiva destaquen 22 grans eslams, 2 medalles d’or olímpiques i 5 copes Davis amb la selecció espanyola. Ha arribat a ocupar durant 209 setmanes el número 1 de la classificació ATP i és el tennista amb més títols de la història en terra batuda (63)».

Segons el Govern, més enllà de la seva carrera d’èxits, «Nadal s’ha consagrat com un referent social i esportiu també per la seva actitud i els seus valors dins la pista i fora, que encarna les qualitats més essencials de l’esport, com ara l’esportivitat, l’autoexigència, la superació, la perseverança, la humilitat i el respecte als seus contrincants. Cal destacar-ne també l’arrelament i l’estima a la seva terra, les Illes Balears, i al conjunt d’Espanya».

«Són uns mèrits i uns valors que ja el feren mereixedor de la més alta distinció de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, la Medalla d’Or, l’any 2008». Per tot això, el Govern de les Illes Balears, reunit en Consell de Govern:

«1. Manifesta el seu orgull per tota la carrera d’èxits de Rafel Nadal al llarg dels més de vint anys de trajectòria en el tennis professional fins que es va consagrar com l’esportista de més projecció i transcendència internacional de la història de les Illes Balears».

«2. Reconeix el seu paper com a referent social, especialment per a les generacions que han crescut amb el seu exemple, tant de les nostres illes com d’arreu del món, pels seus valors humans i esportius».

«3. Valora la seva contribució a fer de l’esport una senya d’identitat d’aquesta terra i a fer també d’aquestes illes una terra de campions».

«4. Expressa l’immens agraïment a Rafel Nadal per les alegries que ha donat tantes vegades a la ciutadania de les Balears i per haver duit sempre amb orgull el nom de les Illes Balears arreu del món».